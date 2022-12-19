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Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 10:03
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Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 12-18 Aralık'ta gerçekleştirilen 7 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, suçta kullanılan bir araca el konuldu. (AA)

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