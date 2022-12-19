﻿Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 12-18 Aralık'ta gerçekleştirilen 7 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, suçta kullanılan bir araca el konuldu. (AA)
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