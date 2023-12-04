Van’da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; 4 bin 663 paket sigara, 72 adet cep telefonu, 2 bin 161 litre akaryakıt, 14 adet paketlenmiş tütün ele geçirilmiştir. ‘Resmi Belgede Sahtecilik Suçu’ kapsamında yapılan çalışmalarda ise 1 adet nüfus cüzdanı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 12 olay kapsamında 14 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.