Van’da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yürütülen operasyonlarda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Van’da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; 4 bin 663 paket sigara, 72 adet cep telefonu, 2 bin 161 litre akaryakıt, 14 adet paketlenmiş tütün ele geçirilmiştir. ‘Resmi Belgede Sahtecilik Suçu’ kapsamında yapılan çalışmalarda ise 1 adet nüfus cüzdanı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 12 olay kapsamında 14 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.

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