Van'da kadınlara 'Pozitif Yaşam Semineri' düzenlendi



Kadınlara yönelik eğitim seminerlerine devam eden Van Büyükşehir Belediyesi, Eğitmen Sosyolog ve Yönetim Danışmanı İsmail Karasu’yu kadınlarla buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca Hacıbekir Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen seminer yoğun katılımla gerçekleşti.

Pozitif bir atmosferde geçen seminerde katılımcılara hayata dair tecrübelerini anlatan Sosyolog İsmail Karasu, ayrıca pozitif yaşam becerileri, günlük yaşamda daha verimli, daha üretken, daha mutlu olabilmek için yapılması gerekenler gibi konularda da çeşitli bilgiler verdi.

Seminer, katılımcıların sorularının cevaplandırılması, plaket takdimi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi.