Van’da Noel kutlaması! Kilisedeki törene DEM’li belediye başkanları da katıldı

Van Uluslararası Kilisesi tarafından Van'da yaşayan Hıristiyan yurttaşlar için Noel programı düzenlendi.

Düzenlenen programa Büyükşehir Belediyesi Başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan, Edremit, Tuşba ve İpekyolu Belediye Başkanları, meclis üyeleri ve yurttaşlar katıldı.

Van Uluslararası Kilisesi Pastörü Muharrem Kavak tarafından yönetilen Noel ayininde ilahiler ve İncil’den bölümler okundu. Ayin’in ardından törene geçildi.

Van'ın barış ve kardeşlik kenti olduğunu belirten Zeydan, yeni yılın herkese sağlık mutluluk getirmesini diledi.

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Törende konuşan Belediye Başkanı Neslihan Şedal, "Sevgiyi umudu yansıtan bu güzel günde sizlerle bir arada olmak bizleri çok mutlu etti. Herkesin Noellini kutluyorum. Yeni yılın da herkese sağlık mutluluk barış getirmesini diliyorum" dedi.

Daha sonra konuşan Belediye Başkanı Abdullah Zeydan ise, "Van her zaman çok kültürlü bir yer olmuştur. Bugün de burada birçok kimlikten kültürden insan var. Bizleri bugün burada bir araya getiren şey de hoşgörü ve anlayıştır. Bizler farklılıkların zenginlik olduğunu biliyoruz ve tüm yurttaşlarımızın yeni yılını kutluyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından kilise korosundan oluşan grup konser verdi.

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NOEL KUTLAMASI NEDİR?

Noel, Hristiyan dünyasında İsa'nın doğumunu kutlamak amacıyla her yıl Aralık'ın son haftasında yapılan bir dini ve kültürel etkinlik.

Bu özel gün, Hristiyanlar için kutsal kabul edilen bir zaman dilimi olup, İsa'nın doğumunun anıldığı bu gün, dünya genelinde pek çok farklı şekilde kutlanmakta.

Noel kutlamaları, sadece dini bir anlam taşımakla kalmaz, aynı zamanda kültürel bir etkinlik haline gelir ve birçok farklı gelenekle zenginleştiği bildirildi.

Noel’in dini anlamı Hristiyanların inancına göre; İsa'nın Tanrı'nın Oğlu olarak dünyaya gelişinin simgesi.

Hristiyanlık inancına göre; İsa'nın doğumu, insanlık için büyük bir kurtuluşun habercisi ve bu nedenle kutlanır.

Noel, Hristiyan takvimine göre, genellikle 24 Aralık'ı 25 Aralık’a bağlayan gece olan "Noel Gecesi" ile başladığı bildirildi. Bu gece, kiliselerde yapılan özel ayinler ve dualarla İsa'nın doğumu anıldığını ifade edildi.