Van'da sıcaklar yükselecek

Düzenleme: Kaynak: İHA
Van'da sıcaklar yükselecek

Van Valiliği, ülkemizin iç, kuzey ve doğu kesimlerinde sıcaklıkların artacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıklarının Doğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ila 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur" denildi.

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