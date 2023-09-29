Van'da su ürünlerine denetim gerçekleştirildi



Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve ilçe müdürlüğü ekipleri tarafından il genelindeki toptan, perakende satış yerleri ve balık tezgahlarında, iç sularda, karaya çıkış yerlerinde, alabalık üretim tesislerinde, yol güzergahlarında su ürünleri denetimleri yapıldı.

Balıkçılık ve Su ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir'in de katılımıyla yapılan denetimlerde; balıkların avlanabilir asgari boyları, balıkların tazeliği kontrolü yapılarak ticari ve amatör balıkçıların uyması gereken usul ve esaslar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Balıkçılarla yapılan görüşmelerde bu yıl çıkan balık miktarı geçen yılın aynı zamanlarına göre biraz daha yoğun olduğu bildirildi.