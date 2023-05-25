Van’da terör operasyonu: 15 şüpheli hakkında işlem

İHA’nın haberine göre, Van’da PKK/KCK bölücü terör örgütünün sosyal medya üzerinden yaptığı propaganda faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalarda 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK bölücü terör örgütünün sosyal medya üzerinden yaptığı propaganda faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 15-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında 15 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.