Van’da terör operasyonu: 15 şüpheli hakkında işlem

Van’da gerçekleştirile terör operasyonunda 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Van’da terör operasyonu: 15 şüpheli hakkında işlem

İHA’nın haberine göre, Van’da PKK/KCK bölücü terör örgütünün sosyal medya üzerinden yaptığı propaganda faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalarda 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK bölücü terör örgütünün sosyal medya üzerinden yaptığı propaganda faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 15-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında 15 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

Öne Çıkanlar
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Daum'dan futbol benzetmesi: Zorlu maçı kazanacağım Spor
Daum'dan futbol benzetmesi: Zorlu maçı kazanacağım
AKP’li Mücahit Birinci ‘Büyük oyunu’ gördü. Habertürk’e Erdoğan’ın flu fotoğrafı üzerinden yüklendi Siyaset
AKP’li Mücahit Birinci ‘Büyük oyunu’ gördü. Habertürk’e Erdoğan’ın flu fotoğrafı üzerinden yüklendi
WhatsApp’a kullanıcı adı özelliği geliyor. İşte ilk bilgiler Teknoloji - Otomotiv
WhatsApp’a kullanıcı adı özelliği geliyor. İşte ilk bilgiler
Kapadokya tarihi peri bacalarına yansıdı Kültür Sanat
Kapadokya tarihi peri bacalarına yansıdı
Fransa'da 2022'de her 12 dakikada bir kayıp çocuk ihbarı yapıldı Dünya
Fransa'da 2022'de her 12 dakikada bir kayıp çocuk ihbarı yapıldı
Hangi baharatlar zararlıdır? Şifalı Bitkiler
Hangi baharatlar zararlıdır?
5 sorunu ihmal etmeyin. Çocuklarda en fazla görülen kronik hastalık Sağlık
5 sorunu ihmal etmeyin. Çocuklarda en fazla görülen kronik hastalık