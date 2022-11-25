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Van'da "torbacı" operasyonu: 12 gözaltı

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 05:47
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Van'da "torbacı" operasyonu: 12 gözaltı

Van'da ''torbacı'' operasyonu: 12 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 18-24 Kasım'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 8,6 gram sentetik uyuşturucu, 23,62 gram uyuşturucu madde ve 41 hap ele geçirildi.

Şüphelilerden biri hakkında "uyuşturucu ticareti", 11'i hakkında ise "uyuşturucu kullanma" suçundan işlem yapıldı. (AA)

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