Van'da trafik kazası: 2 yaralı

Van-Erciş karayolu üzerinde meydana gelen trafik kasında 2 kişi yaralandı.

Van'da trafik kazası: 2 yaralı

İHA'nın haberine göre, kaza Van-Erciş karayolu Ermişler Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Sürücüsünün ismini öğrenilemeyen 65 NF 850 plakalı Ford marka minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda takla atarak ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerinde jandarma, ambulans ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar bulundukları yerden çıkartılıp bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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