Vanilya bitkisi böyle kilo verdiriyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların özellikle de yaz aylarında korkulu rüyası olan kiloların verilmesine yardımcı olan vanilya bitkisinin faydaları dikkat çekti.

BÖYLE KİLO VERDİRİYOR

Vanilya bitkisi; Doğal iştah baskılayıcı özelliği sayesinde kilo verme sürecine destek olur.

VANİLYA BİTKİSİ NEDİR?

Salepgiller familyasından; tropikal bölgelerde yetiştirilen, tırmanıcı gövdeli bir bitkidir. Yaprakları sapsız, yassı etlidir. Meyvesi 15-20 cm boyundadır. Kullanılan kısmı henüz ye ilken toplanan ve sırasıyla kuru ve nemli yerlerde bırakılarak kurutulan, olgunlaşmamış meyveleridir. Kendine mahsus bir kokusu vardır.

VANİLYA NASIL KULLANILIR?

Vanilya anavatanı Meksika olan ve orkidegiller familyasına ait bir bitkidir. Yeşil renkli olan vanilya bitkisinin olgunlaşmadan önceki aroması çok keskin değildir. Yeşil renkte iken toplanıp haşlandıktan sonra kurutulur ve bildiğimiz siyah uzun çubuklar halini alır. Kullanıma hazır hale gelmesi yaklaşık 9 ay sürer.

Vanilya kozmetikten mutfağa kadar birçok alanda kullanılan bir baharattır. Yemek ve tatlılara hoş koku vermesinin yanı sıra, asit oranı yüksek olan sebze ve meyvelerin mide dostu bir hale getirilmesinde de vanilyanın asit giderici özelliğinden yararlanılır. Ayrıca sağlıklı bir tatlandırıcı özelliğinde olan vanilya, tadı ekşi olan yiyecekleri doğal yoldan tatlandırmak amacıyla da tercih edilir.