Vanilya bitkisi kolesterolü düşürüyor

Kolesterol seviyelerini düşürebilen vanilya bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Vanilya bitkisi kolesterolü düşürüyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Kolesterol seviyelerini düşürebilen vanilya bitkisinin faydaları dikkat çekti.

KOLESTEROL NEDİR?

Kolesterol insanların kanında bulunan ve başta karaciğerde olmak üzere bütün hücreler tarafından doğal olarak üretilen, mumsu yapıya sahip bir lipid yani yağ türüdür. Kolesterol kanda bulunan, mumsu bir yapıya sahiptir. İnsan vücudunun sağlıklı hücreleri oluşturabilmesi için hücre zarlarının yanı sıra bazı hormonlar ile D vitamininin oluşturulmasında kullanmak üzere belirli bir miktar kolesterole ihtiyacı vardır.

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VANİLYA BİTKİSİ NEDİR?

Salepgiller familyasından; tropikal bölgelerde yetiştirilen, tırmanıcı gövdeli bir bitkidir. Yaprakları sapsız, yassı etlidir. Meyvesi 15-20 cm boyundadır. Kullanılan kısmı henüz ye ilken toplanan ve sırasıyla kuru ve nemli yerlerde bırakılarak kurutulan, olgunlaşmamış meyveleridir. Kendine mahsus bir kokusu vardır.

VANİLYA NASIL KULLANILIR?

Vanilya anavatanı Meksika olan ve orkidegiller familyasına ait bir bitkidir. Yeşil renkli olan vanilya bitkisinin olgunlaşmadan önceki aroması çok keskin değildir. Yeşil renkte iken toplanıp haşlandıktan sonra kurutulur ve bildiğimiz siyah uzun çubuklar halini alır. Kullanıma hazır hale gelmesi yaklaşık 9 ay sürer.

Vanilya kozmetikten mutfağa kadar birçok alanda kullanılan bir baharattır. Yemek ve tatlılara hoş koku vermesinin yanı sıra, asit oranı yüksek olan sebze ve meyvelerin mide dostu bir hale getirilmesinde de vanilyanın asit giderici özelliğinden yararlanılır. Ayrıca sağlıklı bir tatlandırıcı özelliğinde olan vanilya, tadı ekşi olan yiyecekleri doğal yoldan tatlandırmak amacıyla da tercih edilir.

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