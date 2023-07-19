Vanilya bitkisi yüksek ateşi düşürüyor

İnsanların korkulu rüyası olan yüksek ateşi düşüren vanilya bitkisini faydaları dikkat çekti.

Vanilya bitkisi yüksek ateşi düşürüyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan yüksek ateşi düşüren vanilya bitkisini faydaları dikkat çekti.

YÜKSEK ATEŞ NEDİR?

Yüksek ateş bir kişinin vücut sıcaklığının normal kabul edilen 36-37 derecenin üzerine çıkmasıdır. Bu durum genellikle altta yatan bir enfeksiyon rahatsızlığından kaynaklanır. Ateşin yüksek olması ile birlikte kişi kendini giderek üşümüş hissedebilir.

VANİLYA BİTKİSİ NEDİR?

Salepgiller familyasından; tropikal bölgelerde yetiştirilen, tırmanıcı gövdeli bir bitkidir. Yaprakları sapsız, yassı etlidir. Meyvesi 15-20 cm boyundadır. Kullanılan kısmı henüz ye ilken toplanan ve sırasıyla kuru ve nemli yerlerde bırakılarak kurutulan, olgunlaşmamış meyveleridir. Kendine mahsus bir kokusu vardır.

VANİLYA NASIL KULLANILIR?

Vanilya anavatanı Meksika olan ve orkidegiller familyasına ait bir bitkidir. Yeşil renkli olan vanilya bitkisinin olgunlaşmadan önceki aroması çok keskin değildir. Yeşil renkte iken toplanıp haşlandıktan sonra kurutulur ve bildiğimiz siyah uzun çubuklar halini alır. Kullanıma hazır hale gelmesi yaklaşık 9 ay sürer.

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