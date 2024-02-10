Van'ın Çaldıran ilçesinde ambulans helikopterle hastaneye ulaştırılan kadın hasta

Van'ın Çaldıran ilçesinde baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayeti yaşayan 31 yaşındaki bir kadın hastaya, ambulans helikopterle hızlı bir müdahale yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Toprakseven Mahallesi'nde rahatsızlanan hasta için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunan yakınları, yolun kapalı olması nedeniyle ambulans helikopterin gönderilmesini talep etti. Sağlık görevlileri, mahalleye ulaşan ambulans helikopterle ilk müdahalesi yapılan hasta, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne nakledilerek tedavi altına alındı