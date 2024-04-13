Vapurda kadınlar arasındaki kavgada kadınlardan biri biber gazı sıktı. İnsanlarımıza ne oldu böyle?

İstanbul’da bir vapurda kadınlar arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada kadınlardan biri biber gazı sıktı. Sosyal medyada gündem olan görüntülere “İnsanlarımıza ne oldu böyle” yorumu yapıldı.