Vapurda kadınlar arasındaki kavgada kadınlardan biri biber gazı sıktı. İnsanlarımıza ne oldu böyle?

İstanbul’da bir vapurda kadın yolcular arasında kavga çıktı. Kavganın çocuklar nedeniyle çıktığı öğrenildi. Kadınlardan birinin “Çocuğuma el kaldırırsan gözlüğünü kırarım” dediği duyuldu.
Asayiş Berkemal adlı sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde kadınların bir anda birbirine girdiği görüldü. Kalabalık vapurda çıkan kavgada bazı yolcular tarafları ayırmaya çalıştı. Bu sırada bir kadının kavga ettiği kişilere biber gazı sıktığı görüldü.
Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
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