Varank'ın özel jetle Hacca gittiği iddialarına erişim engeli

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Varank'ın özel jetle Hacca gittiği iddialarına erişim engeli

Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Mustafa Varank'ın, bir iş insanının özel jetiyle Hacca gittiği iddialarına erişim engeli kararı geldi.

AKP Bursa Milletvekili ve Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Mustafa Varank'ın, bazı kamu görevlileri ve Simit Sarayı’nın patronu Abdullah Kavukcu ile birlikte Kavukcu'nun özel jetiyle hacca gittiği iddialarına erişim engeli getirildi.

Freewebturkey'in aktardığına göre, Mustafa Varank'ın özel jetle hacca gittiği ve bu jetin Simit Sarayı Patronu Abdullah Kavukcu'ya ait olduğu iddia edildi. Bu iddialara yönelik haberlere İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirildi.

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla, Varank hakkında çıkan bu haberlere internet üzerinden erişim sağlanamayacak. Erişim engelinin gerekçeleri ve detayları ise kamuoyuyla paylaşılmadı.

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