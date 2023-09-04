Vargas Melih Gökçek'e Türkçe dersi vermeli. Sedat Kaya yazdı

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Vargas Melih Gökçek'e Türkçe dersi vermeli. Sedat Kaya yazdı

Sedat Kaya- YENİÇAĞ

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı, jeliboncu Melih Gökçek yarım ağızla filenin sultanlarını kutlamış.
"Bayanlar Türk Milli Voleybol Takımının Avrupa Şampiyonluğunu tebrik ederim" demiş.
Halt etmiş.
Avrupa Şampiyonu olan takımımızın ismi Türkiye Kadınlar Voleybol Milli Takımı.
Bayanlar değil.
Erkek Voleybol Takımımıza nasıl Baylar Voleybol Takımı demiyorsak, Filenin Sultanlarına da "Bayanlar" değil "Kadınlar" dememiz gerekiyor.
Çünkü bay ve bayan bir hitap şeklidir.
Kadın/erkek ise cinsiyeti işaret eder.
Jeliboncu Melih Gökçek "bayan" sözcüğünü kibarlıktan kullandığını ileri sürebilir.
İnanmayın.
Bu zihniyet tamamen kadını cinsel kimliğinden uzak tutmaya çalışan gerici kafaların dayatmasıdır.
Kısacası Sayın Gökçek çatlasan da, patlasan da Türkiye Kadınlar Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonu oldu.
Ebrar'yla, Vargas'ıyla, Zehra'sıyla, Hande'siyle, Eda'sıyla, Elif'iyle, Cansu'suyla ve tüm kadın voleybolcularımızla halkımızın gönlünde taht kurdu.
Kupa töreninden sonra konuşmalarını dinlediniz mi?
Türkçemiz'i ne kadar güzel, ne kadar akıcı konuşuyorlar.
Küba asıllı Melissa Vargas bile kısa sürede söktü dilimizi, jeliboncu Melih Gökçek 74 yaşına geldi, hala sökemedi.
Vargas Gökçek'e Türkçe dersi verse nasıl olur acaba?

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