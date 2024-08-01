Vargas'ı gören İlkin Aydın anında geri adım attı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Vargas'ı gören İlkin Aydın anında geri adım attı

Millilerimizin Dominik Cumhuriyeti galibiyeti sonrası İlkin Aydın Vargas'ı öve öve bitiremedi. Akıllara eski sözleri geldi.

Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi.

South Paris Arena’da oynanan mücadelede millilerimiz geriden gelerek rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmada kaydettiği 31 sayı ile herkesi büyüleyen milli yıldızımız Melissa Vargas İlkin Aydın’a da geri adım attırdı.

VARGAS'I ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Dominik karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan İlkin Aydın takımın en önemli gücünün Vargas olduğunu söyledi.

Aydın açıklamasında, "Takımımızdaki herkes atak konusunda çok yönlü, çok sert, çok agresif. İyi manşet aldığımız zaman önüne geçilemeyen bir atak gücümüz oluyor. Vargas bunun başında geliyor. Hem çok kuvvetli hem de çok yönlü. O yüzden iyi manşet alınca biz de atak konusunda rahatlıyoruz" ifadelerini kullandı.

VARGAS'I MİLLİ TAKIMDA İSTEMEMİŞTİ

Olimpiyatlar öncesinde bir röportajında Melissa Vargas’ın milli takımda bulunmasının yanlış olduğunu belirten İlkin Aydın, "Takımımızdaki herkes atak konusunda çok yönlü, çok sert, çok agresif. İyi manşet aldığımız zaman önüne geçilemeyen bir atak gücümüz oluyor. Vargas bunun başında geliyor. Hem çok kuvvetli hem de çok yönlü. O yüzden iyi manşet alınca biz de atak konusunda rahatlıyoruz" dedi.

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