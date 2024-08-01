Yıllardır ödenen o ücret artık ödenmeyecek. Tüm aboneler için geçerli

Konutlarda kullanılan doğal gaz ücretlerine yapılan yüzde 24,4'lük zam karşısında ne yapacağını kara kara düşünen vatandaşlar elektrik fatura ile birlikte ödedikleri bir masraftan kurtuldukları için sevindi.

EPDK tüketicilerin daha adil ve şeffaf bir hizmet vermek amacı ile kaçak elektrik kullanımına karşı büyük bir mücadele başlatmıştı.

YILLARDIR ÖDENİYİORDU, KALDIRILDI

EPDK'nın yeni önlemleri ile birlikte kaçak elektrik kullanımına yönelik denetimler sıklaştırılacak ve teknolojik imkanlar sayesinde kaçakların belirlenmesi kolaylaşacak. Kaçak elektriğin önlenmesi için caydırıcı tedbirler uygulanacak ve tüm süreçlerde şeffaflık sağlanacak. Bu önlemlerle beraber tüketiciler de birçok avantaj sağlayacak. Bu avantajların başında ise düzenli ödeme yapan mesken abonelerinden yeni sözleşmelerde güvence bedeli alınmaması olacak.

Diğer yandan faturaların dijitalleşmesiyle birlikte kağıt israfı önlenecek ve tüketicilerin faturalarına daha kolay ulaşması sağlanacak.

EPDK'nın bu hamlesi, elektrik sektörünün dijitalleşmesine de önemli katkı sağlayacak. Perakende satış sözleşmelerinin dijital ortamda imzalanmasıyla daha hızlı ve güvenli bir hizmet sunulacak.

Kayıp ve kaçak elektrik kullanımının ortadan kaldırılması ile birlikte tüketiciler hem de sektör daha fazla kazanacak.

EPDK ÇAĞRI YAPTI

EPDK, hazırladığı taslağı kamuoyunun görüşüne sunarak herkesin bu sürece katılımda bulunmasını istedi. Önümüzdeki günlerde taslak üzerindeki çalışmalar tamamlanacak ve yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle birlikte elektrik piyasasında yeni bir döneme girilecek.