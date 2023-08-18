Vaşak fotokapanın önüne oturup bir de poz verdi

Anadolu'da Vaşakların sayıları neredeyse parmakla sayılacak kadar. Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün kurduğu fotokapana yakalanan vaşak adeta poz verdi

Vaşak fotokapanın önüne oturup bir de poz verdi

Anadolu Vaşağı...Kedigillerden. Anadolu'da nesli tükenmekte olan hayvan türlerinden biri. Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün Vaşakların yaşadığı bölgeye kurduğu fotokapanlar eşsiz görüntülere imza atıyor. İşte bir vaşak fotokapanın önüne geldi oturdu. Sanki poz vermek için gelmiş gibiydi.

Milli Parklar Genel Müdürlüğü sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda şunlar belirtildi:

"Fotokapanlarımızdan Belgeselleri Aratmayan Görüntüler Ormanların hayaleti vaşağın, renk cümbüşü içerisinde, doğanın seyrine daldığı, eşsiz güzellikteki o anlar Bizi takipte kalın, ülkemizin eşsiz yaban hayatından habersiz kalmayın"

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