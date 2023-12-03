Vatan şairi Namık Kemal anıldı

“Vatan şairi" Namık Kemal, vefatının 135. yılında Çanakkale Gelibolu’ya bağlı Bolayır köyündeki kabri başında anıldı.

Tören, Namık Kemal'in kabrine Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ferat Vural, Gelibolu Belediye Başkan Vekili Zafer Mete, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri ile siyasi partilerin temsilcilerinin buket bırakması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle tören sona erdi.

Namık Kemal'in biyografisini okuyan öğretmen Ayşe Tatlı Çelik, Tekirdağ'da 1840 yılında dünyaya gelen "vatan şairi"nin, annesini küçük yaşta kaybedince dedesi Abdüllatif Paşa tarafından büyütüldüğünü ve asıl adının Mehmet Kemal olduğunu söyledi.