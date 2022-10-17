Yeni Akit köşeyi dönen müteahhitlere sahip çıktı. Vatandaş açken onların cebi doldu

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, inşaat sektörün bu yıl eylül sonuna kadar üstlendiği proje sayısı 215 olarak kayıtlara geçti.

Sektörün bu yılın 9 aylık döneminde üstlendiği proje sayısı 215, toplam proje bedeli yaklaşık 8 milyar 690 milyon dolar oldu. Bu yıl içinde üstlenilen projelerin ortalama bedeli 40 milyon 420 bin dolar olarak belirlendi.

YENİ AKİT "MÜTEAHHİTLERİMİZ" DEDİ SAHİP ÇIKTI

Türkiye’de son dönemde yanlış ekonomi politikaları nedeniyle, Türk Lirası döviz karşısında tarihi değer kaybı yaşarken, enflasyon baskısı vatandaşın cebine, boğazına çökmüşken Yeni Akit iktidarın önün açtığı müteahhitlere sahip çıktı.

Vatandaşın aç gezdiği dönemde cebini dolduran müteaahitler için "Müteahhitlerimiz" başlığını atan gazete, haberinde Bakanlığın paylaştığı verilere yer verdi.

İşte Yeni Akit’in o haberi: