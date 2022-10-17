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Yeni Akit köşeyi dönen müteahhitlere sahip çıktı. Vatandaş açken onların cebi doldu

Türk yurt dışı müteahhitlik sektörünün bu yılın 9 aylık döneminde üstlendiği proje tutarı 8,7 milyar dolar oldu. İktidara yakın Yeni Akit vatandaş aç gezerken cebini dolduran müteahhitlere "Müteahhitlerimiz" diyerek sahip çıktı.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 13:59
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Vatandaş açken onların cebi doldu. Yeni Akit köşeyi dönen müteahhitlere sahip çıktı

Yeni Akit köşeyi dönen müteahhitlere sahip çıktı. Vatandaş açken onların cebi doldu
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Ticaret Bakanlığı verilerine göre, inşaat sektörün bu yıl eylül sonuna kadar üstlendiği proje sayısı 215 olarak kayıtlara geçti.

Sektörün bu yılın 9 aylık döneminde üstlendiği proje sayısı 215, toplam proje bedeli yaklaşık 8 milyar 690 milyon dolar oldu. Bu yıl içinde üstlenilen projelerin ortalama bedeli 40 milyon 420 bin dolar olarak belirlendi.

YENİ AKİT "MÜTEAHHİTLERİMİZ" DEDİ SAHİP ÇIKTI

Türkiye’de son dönemde yanlış ekonomi politikaları nedeniyle, Türk Lirası döviz karşısında tarihi değer kaybı yaşarken, enflasyon baskısı vatandaşın cebine, boğazına çökmüşken Yeni Akit iktidarın önün açtığı müteahhitlere sahip çıktı.

Vatandaşın aç gezdiği dönemde cebini dolduran müteaahitler için "Müteahhitlerimiz" başlığını atan gazete, haberinde Bakanlığın paylaştığı verilere yer verdi.

İşte Yeni Akit’in o haberi:

 

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Ramiz Ağa
17.10.2022 15:29
Yeniakit için dilim gazete demeye varmıyor olsa olsa iktidarın toplum mühendisliği yaptığı bir platform olabilir.yani kendiside iktidarın mutahiti  
 
Abbas
17.10.2022 15:23
Sahte dindarların işi harama el uzatmaktır  
 
mmt
17.10.2022 14:47
yeni akit müslüman mı.islama göre davranmıyor .hangi inanca mensupsa onu açıklasın.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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