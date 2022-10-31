Yeni Akit 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa' sloganlarından rahatsız oldu. İzmir Marşı söyleyen Beşiktaş taraftarını kıskandı

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit Gazetesi, yaptığı bir haberle karşılaşmada İzmir Marşı'nı söyleyen Beşiktaş taraftarını hedef aldı.
29 Ekim'i coşkuyla kutlamak isteyen taraftarı söylediği İzmir Marşı nedeniyle hedef gösteren Yeni Akit, "Beşiktaş'ın sahası 'Vodafone Park'ın yapımı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destek verdiği ve stadın yapılmasında emek harcadığı biliniyor" ifadelerini kullanarak taraftarın tepkisini çekti.
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