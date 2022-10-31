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  • Yeni Akit 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa' sloganlarından rahatsız oldu. İzmir Marşı söyleyen Beşiktaş taraftarını kıskand

Yeni Akit 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa' sloganlarından rahatsız oldu. İzmir Marşı söyleyen Beşiktaş taraftarını kıskandı

Beşiktaş, sahası 'Vodafone Park'ta Ümraniyespor ile karşılaştı. Karşılaşma öncesi hem Şenol Güneş'in gelişi hem de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan taraftarlar "İzmir Marşı"nı söyledi.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 00:28
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İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit Gazetesi Beşiktaş taraftarını İzmir Marşı söylediği için hedefe koydu

Yeni Akit 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa' sloganlarından rahatsız oldu. İzmir Marşı söyleyen Beşiktaş taraftarını kıskandı
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İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit Gazetesi, yaptığı bir haberle karşılaşmada İzmir Marşı'nı söyleyen Beşiktaş taraftarını hedef aldı.

29 Ekim'i coşkuyla kutlamak isteyen taraftarı söylediği İzmir Marşı nedeniyle hedef gösteren Yeni Akit, "Beşiktaş'ın sahası 'Vodafone Park'ın yapımı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destek verdiği ve stadın yapılmasında emek harcadığı biliniyor" ifadelerini kullanarak taraftarın tepkisini çekti.

 

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Kağıt parçası
31.10.2022 05:47
Akit cumhuriyetten türklükten rahatsız olan hiç bir değeri olmayan kağıt parçasının gazete diye yutturulmak istenen siyasi akp yayın organıdır ve yok hükmündedir  
 
hacı ali
31.10.2022 05:24
olabiliyorsa bir MUSTAFA KEMAL ATATÜRK olsunda dünya takdir etsin  
 
Fatma yilmaz
31.10.2022 04:59
Kimse babasinin parasiyla. Yapmadi herkes hizmetinin ne oldugunu unutmasin bu millet onlari o makamlara getirdi fakat CUMHURIYETI ATATURK ILAN ETTI hic kimse itiraz edemez  
 
TÜM YORUMLAR (17)
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