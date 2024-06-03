Vatandaş çayı tabuta koydu mesajı verdi: Erdoğan'ın memleketi Rize'de çay üreticisi ayağa kalktı

Üreticiler, fiyatın geçimlerini sağlamadığını belirterek, en az 25 TL olması gerektiğini ifade ettiler. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen mitingde, ANKA Haber Ajansı’na konuşan üreticiler yaşadıkları zorlukları dile getirdi.

Giresun’dan mitinge katılan bir yurttaş, "Eskiden bir yıllık geçimimizi sağlıyorduk, ama şimdi dünyadaki en pahalı dördüncü ülkeyiz. Bunun çaresi iktidarın değişmesidir. Emekliler olarak açlıkla karşı karşıyayız” dedi. Bu sözler, çay üreticilerinin sadece çay fiyatlarından değil, genel ekonomik durumdan da büyük ölçüde etkilendiğini ortaya koyuyor.

"BİZ BİTTİK"

Bir başka üretici ise, "Şu anda bizi bu para kurtarmıyor. En az 25 lira olması lazım. Buna bir çözüm bulunmalı" diyerek, mevcut fiyatın günlük yaşamlarını idame ettirmede yetersiz kaldığını vurguladı. Çay fiyatlarının düşük olması, üreticilerin gübre, işçi ve diğer maliyetleri karşılamakta zorlandığını gösteriyor. Bu da, üreticilerin finansal olarak ciddi bir sıkıntı içinde olduğunu ve çay tarımının sürdürülebilirliğinin tehlikede olduğunu belirtiyor.

Üreticilerin en büyük sorunlarından biri de artan maliyetler. Bir üretici, "Çayım var ama param yok. İşçiye ve gübreye veriyoruz, bize hiçbir şey kalmıyor. Biz bittik" diyerek, masrafların geliri aştığını dile getirdi. Bu durum, çay üreticilerinin ekonomik zorluklar içinde olduğunu ve mevcut çay alım fiyatlarının yaşamlarını sürdürebilmeleri için yeterli olmadığını gösteriyor. "Bir ton çayım var benim, geçinemiyoruz. Verdiği parayla iki tane ekmek alamıyoruz. Çok zor geçinmek. Çayın fiyatının artmasını bekliyoruz. Aşağı yukarı kilogramı 25 lira bekliyorum" şeklinde konuşan bir üretici, çayın para etmediğini ve geçinmekte zorlandığını ifade etti.

"ÇAY KANUNU İSTİYORUZ"

Çay Üreticileri Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Mavi, çay üreticilerinin yıllardır süregelen taleplerini dile getirdi. Mavi, "Biz yıllarca 2007'den beri bir mücadele veriyoruz. Biz üç şey istiyoruz: Birincisi çay kanunu. Bu çay kanunu üreticiyi, ÇAYKUR'u ve tüketiciyi de korumalıdır. İkincisi ÇKS (çiftçi kayıt sistemi) sorunumuz var. 212 bin üretici var ama yalnızca 40 bini ÇKS yaptırabiliyor. Bu yüzden tarım bakanlığının hibelerinden yararlanamıyoruz. Üçüncüsü, ÇAYKUR'un emeklisi, memuru ve işçisi promosyon alıyor ama çay üreticisi alamıyor. Devletin bizden yaptığı kanuni kesintilerin yılın sonunda üreticiye geri ödenmesini istiyoruz" dedi.

"ÇAYIMIZI BEŞ PARA, PUL ETTİ"

Çay üreticisi Gülsel Ceryalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek, "Biz onu seçtik, bize sahip çıksın diye ama çayımızı beş para, pul etti. Eskiden çay parasını topladık mı çocuklarımızın düğününü yapıyorduk, şimdi bir ton çay parası ancak 10 gram altın alıyor" diyerek tepkisini dile getirdi. Ceryalı, çay fiyatlarının düşük olması nedeniyle çay üretiminin kazançlı olmaktan çıktığını ve üreticilerin bu durumdan büyük ölçüde zarar gördüğünü belirtti.

Üreticiler, çay fiyatlarının düşüklüğünden ve artan maliyetlerden şikayet ederken, çay üretiminin sürdürülebilirliği konusunda ciddi endişeler taşıyor.

Mitinge katılanlar, hükümetten acil bir çözüm beklediklerini ifade ettiler. Çay fiyatlarının artırılması, maliyetlerin düşürülmesi ve çay üreticilerine yönelik daha fazla destek sağlanması, üreticilerin en önemli talepleri arasında yer alıyor.