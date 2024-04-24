Vatandaş ev almak için para bulamayınca yeni yöntem geliştirdi

"Bazıları araçlarıyla takas etmek istiyor, bazıları ise başka bir ev veya arsa ile takas etmeyi tercih ediyor. Şu anda bu tür takas işlemleri oldukça yaygın. Eskiden bir afiş astıktan sonra telefonlarımız hiç susmazdı. Şimdi ise yazılar camlarda solmaya başlıyor."