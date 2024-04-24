Vatandaş ev almak için para bulamayınca yeni yöntem geliştirdi

Vatandaş ev almak için para bulamayınca yeni yöntem geliştirdi
Kaynak: Karar
Türkiye’de tavan yapan ev fiyatlarının ardından vatandaş çareyi takas yönteminde buldu.
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Vatandaş ev almak için para bulamayınca yeni yöntem geliştirdi 1

Türkiye'de ev fiyatlarındaki aşırı artış, vatandaşların ev sahibi olma mücadelesini zorlaştırıyor. Bu yükseliş, özellikle büyük şehirlerde konut piyasasını neredeyse durma noktasına getirmiş durumda.

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Vatandaş ev almak için para bulamayınca yeni yöntem geliştirdi 2

Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Adnan Yeşiltaş, konut piyasasındaki maddi zorlukları vurgulayarak açıklamalarda bulundu.

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Vatandaş ev almak için para bulamayınca yeni yöntem geliştirdi 3

Ev fiyatlarındaki aşırı artışın nedenini, durgunlaşan piyasaya bağlayan Emlakçı Bedri Yılmaz, yaşanan bu durgunluğu ve çözüm arayışını şu şekilde ifade etti:

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Vatandaş ev almak için para bulamayınca yeni yöntem geliştirdi 4

"Bazıları araçlarıyla takas etmek istiyor, bazıları ise başka bir ev veya arsa ile takas etmeyi tercih ediyor. Şu anda bu tür takas işlemleri oldukça yaygın. Eskiden bir afiş astıktan sonra telefonlarımız hiç susmazdı. Şimdi ise yazılar camlarda solmaya başlıyor."

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Vatandaş ev almak için para bulamayınca yeni yöntem geliştirdi 5

Sektörde 35 yıllık tecrübesi bulunan Yılmaz, daha önce bu tür takas işlemlerinin yaşanmadığını belirtirken, son dönemde bu yöntemin sıkça tercih edilmeye başlandığını ifade etti.

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Vatandaş ev almak için para bulamayınca yeni yöntem geliştirdi 6

Ancak uzmanlar, takas yönteminin piyasadaki durgunluğa çözüm olmayabileceği konusunda hemfikir.

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Vatandaş ev almak için para bulamayınca yeni yöntem geliştirdi 7

Emlak sektörünün yeniden canlanması için en azından ilk kez ev alacaklara özel yeni projeler ve kampanyalar sunulması gerektiği konusunda uzmanlar hemfikir.

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