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Akaryakıta çifte indirimcik

Son dönemde akaryakıta gelen üst üste zamların ardından bu kez çifte indirim geldi. Bugün benzinin fiyatı 1 lira 51 kuruş, motorinin fiyatı ise 2 lira 41 kuruş düştü. İndirimin ardından benzin 18 lira seviyelerine, motorin ise 24 lira seviyelerine geriledi.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 07:37
Son Güncelleme: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 07:38
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Vatandaş kallavi indirim bekliyor. Akaryakıta çifte indirimcik

Akaryakıta çifte indirimcik
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Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen zamların ardından akaryakıta bu kez çifte indirim geldi. Bugün benzinin fiyatı 1 lira 51 kuruş, motorinin fiyatı ise 2 lira 41 kuruş düştü.

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 18,67'ye, Ankara ve İzmir'de 18,80'e geriledi. Motorinin litresi ise İstanbul'da 24,54'e, Ankara'da 24,63'e, İzmir'de ise 24,67'ye indi.

FİYATLAR SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

18 Ağustos Perşembe günü motorine 79 kuruş zam, benzine 83 kuruş indirim, 20 Ağustos Cumartesi günü ise motorine 1 lira 7 kuruş zam, 25 Ağustos Perşembe günü ise motorine 95 kuruş zam, 30 Ağustos Salı günü ise benzine 1 lira 4 kuruş indirim gelmişti.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,25 TL, yılbaşında 11,43 TL idi. 
Benzinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,74 TL, yılbaşında 12,29 TL idi. 

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