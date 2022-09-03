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Benzin ve mazota zam geliyor. Sürücüler deliye dönecek

Bugün benzinin fiyatı 1 lira 51 kuruş, motorinin fiyatı ise 2 lira 41 kuruş düşmüşken, yeni zammın uygulanacağı bilgisi verildi. Yapılacak olan zamla birlikte salı gününden itibaren benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş artış gösterecek.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 15:33
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Benzin ve mazota zam geliyor. Sürücüler deliye dönecek

Benzin ve mazota zam geliyor. Sürücüler deliye dönecek
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte fiyatlarda buna bağlı olarak sürekli değişkenlik gösteriyor. Bugünkü uygulanan indirimin ardından zam uygulanacağı kaydedildi.

3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, motorin grubunda 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi geldi. İndirim pompa fiyatlarına yansıdı.

NTV’nin haberine göre; Ancak ardından bir zam haberi geldi. 6 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam beklendiği bildirildi.

İŞTE YENİ BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre

fiyatı 24,52 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 18,66 liradan satılıyor.

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