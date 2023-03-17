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Z Kuşağına böyle seslendi: Bizim kuşak gitmeden size rahat yok

Sokak röportajında bir vatandaş Z kuşağına ilişkin tartışmalarda öne çıkan "Çıkar telefonunu" çıkışı eleştirdi. Z kuşağının eğitim bilim ve iş istediğini belirten vatandaş, gençlerin iyi telefon kullanmaya hakkı olduğunu belirtti.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 12:54
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Vatandaş Z Kuşağına böyle seslendi

Z Kuşağına böyle seslendi: Bizim kuşak gitmeden size rahat yok
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Sosyal medyada paylaşılan bir sokak röportajında konuşan vatandaş, AKP'lierin "Çıkar telefonunu" çıkışı ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Z kuşağı ne istiyor biliyor musun? Eğitim istiyor, bilim istiyor, iş istiyor, tatile gitmek istiyor, iyi bir cep telefonu almak istiyor..." diyen vatandaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Telefonunu çıkar...' 

Çok ayıp. Yani çok ayıp. 

Çağın gerekliliği. Çağın gerekliliği kardeşim. Şimdi cep telefonu ile çocuk iletşim sağlayabliyor, maillerine bakıtyor, derslerine bakabiliyor, bir şey araştırmak isterken hemen araştırıp bulabiliyor.

'Telefonunu çıkar...'

Adamın et yiyen bakteri beynine girmiş. Adam bir şey görmüyor.

Bir şey olmaz abi be... Gençler sizden çok özür diliyorum. Bizim kuşak gitmeden sizlere rahatlık yok.

Ben üstüme alınmıyorum ama onu da söylemek istemiyorum. Ama demek ki bende de suç var.

Bazı şeyleri biz de iyi anlatamamışız ki kardeşim. Tamam mı? Yaşlılar çıkıp da 'Cep telefonunu çıkar, onu çıkar, bunu çıkar...' 

Ayıp..."
 

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