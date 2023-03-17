Vatandaşı bıçakla tehdit eden AKP'liyi, bozuk ekonomi bir yılda böyle değiştirdi

İstanbul Eminönü'nde geçen yıl yapılan bir röportajda kendisine uzatılan mikrofona cebinden çıkardığı büyük ekmek bıçağını sallayarak konuşan ve tehditler savurmaya başlayan şahıs, elindeki bıçağı sallayarak "Cumhurbaşkanına kim laf söylerse onu bununla keseceğim, kesmezsem or***u çocuğuyum. Bir şey söyleyeni vuracağım, silahla vuracağım" şeklinde konuşmuştu.

BİR YIL SONRA YAŞANAN BÜYÜK DEĞİŞİM

Aynı şahsın bir yıl sonra verdiği röportajda yaptığı açıklamayı duyanlar şaşkınlık yaşadı.

Bozulan ekonominin olumsuz etkilediği net bir şekilde belli olan şahıs yaklaşan seçime göndermede bulunarak sözlerini şöyle bitirdi:

"Bu saatten sonra karşı taraftan kim çıkarsa oyumu ona vereceğim"