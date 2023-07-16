Vatandaş zamlı benzini almaya oynayarak gitti. Bu bir oynatmaya az kaldı haberidir

Editör: Ersoy Özdem

Türkiye Yüzyılı hızlanarak devam ediyor. Dün gece akaryakıtta vergi tutarlarının zamlanmasıyla birlikte akaryakıt ortalama 34 lira civarına yükseldi.

Benzin fiyatlarının 35 lira, motorin fiyatlarının da 33 lira civarında olması gelecek için endişe verirken, Trabzon’da kaydedilen görüntüler hem gülümsetti hem de vatandaş bu zamlar karşısında ‘oynattı’ yorumları yaptırdı.

Bir akaryakıt istasyonuna benzin almak için gelen vatandaşın dansı sosyal medyada gündem oldu. O anlar defalarca paylaşıldı.