Özgür Demirtaş'tan Akaryakıttaki ÖTV artışına dair esprili paylaşım

Ekonomist Özgür Demirtaş, Akaryakıttaki ÖTV artışı ardından çarpıcı paylaşımlara imza attı. İlk olarak attığı tweet üzerinden vatandaşa geçmiş olsun dileklerini ileten Demirtaş ardından yaptığı paylaşımla espriyi patlattı.

Özgür Demirtaş'tan Akaryakıttaki ÖTV artışına dair esprili paylaşım

Cumhurbaşkanlığı seçimi ardından gelen zamlarla birlikte vatandaş belini doğrultamazken, Erdoğan imzalı son kararnameyle birlikte akaryakıttaki ÖTV oranına da zam geldi.

KDV'ye yapılan zammın etkisinden kurtulamayan vatandaşın sırtına şimdi de akaryakıt zamları bindi.

Akaryakıttaki ÖTV artışından sonra benzin ve mazot fiyatları 35 lira seviyesine yaklaşarak rekor kırmış olacak.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından yaptığı ekonomi tahminleriyle takipçilerini pek çok konuda uyaran ve uyandıran Demirtaş, Akaryakıttaki ÖTV artışı haberini sosyal medya hesabından "Geçmiş olsun" notuyla paylaştı.

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Demirtaş, artışın benzin ve mazot fiyatlarına yapacağı dev etkiyi ise dikkat çekici bir espriyle eleştirdi.

Sokak röportajlarında "Hep 50 liralık benzin alıyorum" diyen vatandaşlara gönderme yapan Demirtaş ekonominin kötü gidişinin de altını çizerek "Hep 5000 Liralık Alıyorum" yorumunu yaptı.

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Demirtaş'ın bu izahı olmayanın mizahı olur şeklindeki paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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