Akaryakıta gelen zammı ekonomistler böyle yorumladı: Bu zamlar burada kalmaz

Ekonomistler akaryakıta yapılan dev ÖTV zammını değerlendirdi.

Akaryakıta gelen zammı ekonomistler böyle yorumladı: Bu zamlar burada kalmaz

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre akaryakıtta ÖTV tutarları arttı. KDV ile birlikte benzin ve motorin fiyatı bir anda 6 TL birden arttı. 28 lira olan bir litre benzin 34 liraya, 26 lira olan motorin ise 32 liraya yükseldi. Otogaz ise 4 liralık artışla 16 liraya dayandı. Ekonomistler kararı yorumladı.

Ekonomistler gece yarısı gelen zamları değerlendirdi. İşte ekonomistlerin yorumları:

MUSTAFA SÖNMEZ

İlk 5 ayda ort. 52 milyar TL ÖTV toplandı. Akaryakıttan 5 ayda 32 milyar TL toplanmış. Temmuz'un 5 TL'lik artırımıyla aylık tahsilat 10 milyar TL'yi bulur ama burada kalmaz. ÖTV'den nasibini alacak öteki mallar otomobil, tütün, dayanıklı tüketim maddeleri... Bekleyin, yolda

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YALÇIN KARATEPE

“Mehmet Şimşek’e destek olalım arkadaşlar” tayfası online mı?

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ÖZGÜR DEMİRTAŞ

"Hep 5000 Liralık Alıyorum" ...

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PROF. DR. VEYSEL ULUSOY

Sonra da, yazın ortasında domates neden 40-50 lira diye soruyorlar.

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