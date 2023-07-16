Akaryakıta gelen zammı ekonomistler böyle yorumladı: Bu zamlar burada kalmaz

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre akaryakıtta ÖTV tutarları arttı. KDV ile birlikte benzin ve motorin fiyatı bir anda 6 TL birden arttı. 28 lira olan bir litre benzin 34 liraya, 26 lira olan motorin ise 32 liraya yükseldi. Otogaz ise 4 liralık artışla 16 liraya dayandı. Ekonomistler kararı yorumladı.

Ekonomistler gece yarısı gelen zamları değerlendirdi. İşte ekonomistlerin yorumları:

MUSTAFA SÖNMEZ

İlk 5 ayda ort. 52 milyar TL ÖTV toplandı. Akaryakıttan 5 ayda 32 milyar TL toplanmış. Temmuz'un 5 TL'lik artırımıyla aylık tahsilat 10 milyar TL'yi bulur ama burada kalmaz. ÖTV'den nasibini alacak öteki mallar otomobil, tütün, dayanıklı tüketim maddeleri... Bekleyin, yolda

YALÇIN KARATEPE

“Mehmet Şimşek’e destek olalım arkadaşlar” tayfası online mı?

ÖZGÜR DEMİRTAŞ

"Hep 5000 Liralık Alıyorum" ...

PROF. DR. VEYSEL ULUSOY

Sonra da, yazın ortasında domates neden 40-50 lira diye soruyorlar.