Benzin fiyatının 34 liraya çıkmasına Cumhur İttifakı’ndan tepki geldi: Hakkaniyetli bir düzenleme değil

Benzinin litresinin ÖTV zammı sonrası 34 liraya çıkmasına Cumhur İttifakı’ndan tepki geldi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici düzenlemenin hakkaniyetli olmadığını belirterek, “Can yakmayacak çözümler beklemek vatandaşın hakkı” dedi.

Benzin fiyatının 34 liraya çıkmasına Cumhur İttifakı’ndan tepki geldi: Hakkaniyetli bir düzenleme değil

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, akaryakıta gelen ÖTV zamlarına tepki gösterdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre akaryakıtta ÖTV tutarları arttı. 6 liralık artış gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. İstanbul'da benzinin litresi 28.05 liradan 34.05 liraya, motorinin litresi ise 26.32 liradan 32.32 liraya yükseldi.

Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, büyük zamma tepki gösterdi.

"HAKKANİYETLİ BİR DÜZENLEME DEĞİL"

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Destici, "Akaryakıt ürünlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) nin %200 üzeri yükseltilmesi kabul edilebilir ve hakkaniyetli bir düzenleme olmamıştır" dedi.

Destici, şöyle devam etti: "ÖTV dolaylı bir vergi düzenlemesidir. Yani yoksulla zenginin, geliri düşük olanla yüksek olanın aynı oranda ödediği vergidir. Akaryakıta bu denli zam yapmak yerine mesela, doğalgazda geliri yüksek olanlara uygulanan sübvanse (yüz milyarca TL) ile siyasi partilere verilen milyarlarca TL hazine yardımı kaldırılabilirdi."

"CAN YAKMAYACAK ÇÖZÜMLER BEKLEMEK VATANDAŞIN HAKKI"

"Ekonominin şoför mahallinde oturanlar kolaycılığa kaçarak, çözümü dolaylı vergilerde bulup faturayı dar gelirli ve üretici ile yüksek gelirlinin sırtına aynı oranda yüklememelidir" diyen Destici, şunları söyledi:

"Bu doğru ve hakça değildir. Ayrıca bugüne dek yapılan tüm iyileştirmeleri de değersiz kılmaktadır. Zamlarla ya da kemer sıkarak ekonomiyi düzeltmek, bütçe açıklarını kapatmak sıradan ekonomi yöneticilerinin de yapabileceği şeylerdir. (Nitekim 70’li ve 90’lı yıllarda Türkiye’de sıkça uygulanmıştır) Dünya ekonomi çevrelerinin itibar ettiği ya da ağırlıkları olduğu söylenen isimler iş başında ise o vakit daha konforlu ve can yakmayacak çözümler beklemek vatandaşımızın en tabii hakkıdır."

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