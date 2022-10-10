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Bu mu uçan Türkiye. Bir haftada vatandaşın bankalara borcu 17,5 milyar lira arttı

Vatandaşın bankalara borcu uçuşa geçti. Yılın ilk 9 ayında vatandaşın bankalara borcu 329 milyar lira artış gösterdi. Bu artış son bir haftada ise 17,5 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 12:22
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Vatandaşın bankalara borcu bir haftada 17,5 milyar lira arttı. Bu mu uçan Türkiye

Bu mu uçan Türkiye. Bir haftada vatandaşın bankalara borcu 17,5 milyar lira arttı
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin  TBMM grubunun haftalık ekonomi raporuna göre, vatandaşların bankalara olan borcu bir haftada 17.5 milyar TL, yılbaşından bu yana ise 329 milyar TL arttı.

Cumhuriyet'in haberine göre, CHP TBMM Grubu’nun haftalık ekonomi raporunda şu değerlendirmelere yer verildi:

"243 milyar arttı: Enflasyon nedeniyle gelecekte yapmayı planladıkları harcamaları fiyat artışlarından korunmak için erkene çeken yurttaşlar, gelirlerinin yetmediği zorunlu harcama ve borç ödemelerini yapabilmek için hızla borçlanmayı sürdürüyor.

Bireylerin bankalara ve finansman şirketlerine olan borcu takiptekiler de dahil 30 Eylül itibarıyla 1 trilyon 355 milyar liraya yükseldi.

BORSA BU HAFTA KAZANDIRDI

Yurttaşın parası eridi: İktidarın negatif reel faiz ısrarı nedeniyle TL tasarruflar enflasyon karşısında eriyerek satın alma gücünü önemli ölçüde kaybetti. Birikimini TL vadeli mevduatta tutanlar bir yılda da yüzde 36.6 oranında reel kayıp yaşadı.

Parasını TL cinsinden devlet iç borçlanma senetlerinde değerlendirenler ise bir yıllık dönemde yüzde 24.9 oranında kayba uğradı.

Borsa getiri sağladı: Parasını dolarda değerlendirenler eylülde aylık bazda yüzde 1.4 oranında reel kayba uğrarken bir yılda yüzde 16.8 oranında reel getiri elde etti. Altında eylülde reel olarak yüzde 5.3, bir yıllık dönemde ise yüzde 16.6 oranında reel kazanç sağladı. En yüksek reel getiri ise borsada oldu. Hisse senedine yatırım yapanlar eylülde aylık olarak yüzde 10.3, bir yılda da yüzde 27.1 oranında reel getiri elde etti."

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FARUK
10.10.2022 12:29
kiralar uçtu benzin mazot uçtu.gıda fiyatları uçtu.haliyle bizim boçlarda uçtu.uçuyoruz doğrudur  
 
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