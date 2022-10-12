Avrupalı banka Türkiye'den çekilme kararı aldı.

Hollanda merkezli Rabobank Türkiye'den çekilme kararı verdi. Hollanda merkezli Rabobank, Türkiye iştiraki Rabobank A.Ş.’nin paylarının tamamının satışı için Liberyum Danışmanlık ile hisse alım sözleşmesi imzaladığını duyurdu.Hollandalı banka böylece Türkiye'den çekilme kararı almış oldu

Anlaşmanın tamamlanması düzenleyici kuruluş onayına bağlı olacak.BTCTrader olarak da bilinen Liberyum, kripto para borsası BtcTurk’un teknolojik altyapısını sağlıyor.Anlaşmanın finansal detayları açıklanmadı.Rabobank, 2013 yılında BDDK'dan 300 milyon dolar sermayeli banka kurmak için lisans almıştı.