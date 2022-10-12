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Avrupalı banka Türkiye'den çekilme kararı aldı.

Hollanda merkezli Rabobank Türkiye'den çekilme kararı aldı. Bankanın Türkiye iştiraki Rabobank A.Ş.’nin satışı için hisse alım sözleşmesi imzaladı. Rabobank 2013 yılında BDDK'dan 300 milyon dolar sermayeli banka kurmak için lisans almıştı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 16:52
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Hollanda Merkezli Rabobank Türkiye'den çekilme kararı aldı

Avrupalı banka Türkiye'den çekilme kararı aldı.
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Hollanda merkezli Rabobank Türkiye'den çekilme kararı verdi. Hollanda merkezli Rabobank, Türkiye iştiraki Rabobank A.Ş.’nin paylarının tamamının satışı için Liberyum Danışmanlık ile hisse alım sözleşmesi imzaladığını duyurdu.Hollandalı banka böylece Türkiye'den çekilme kararı almış oldu

Anlaşmanın tamamlanması düzenleyici kuruluş onayına bağlı olacak.BTCTrader olarak da bilinen Liberyum, kripto para borsası BtcTurk’un teknolojik altyapısını sağlıyor.Anlaşmanın finansal detayları açıklanmadı.Rabobank, 2013 yılında BDDK'dan 300 milyon dolar sermayeli banka kurmak için lisans almıştı.

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Abbas
12.10.2022 17:03
Hayret demek TL kazandırıyor, Euro kaybettiriyor ki gidiyorlar, zararını niye çalışsın, şimdi hemen biz bize yeteriz, türkün Türk’ten başka dostu naraları atarlar, at at belki tutan olur  
 
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