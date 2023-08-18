Vatandaşın borcu 1 haftada yüzde 84 arttı... “Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısında patlama yaşanacak”

Ekonomide sıkılaştırma politikalarının devam edeceğini açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özel bankalara “Tüketici kredilerini kısın, büyüme için ticari kredileri destekleyin” çağrısında bulundu.

Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'ın haberine göre; Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) 66’ncı genel kurulu dün İstanbul’da düzenlendi. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanı sıra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Şahap Kavcıoğlu da katılırken TBB Başkanı Alparslan Çakar, “Sektör olarak amacımız, finansal sektörü TL cinsinden büyüterek ekonomik faaliyeti desteklemek ve toplumun ilerlemesine katkıda bulunmaya öncülük etmektir” dedi.

(Şimşek, TBB Başkanı Alpaslan Çakar ile birlikte eski BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben’e teşekkür plaketi verdi. Şimşek ile politikaları ters düşen eski Merkez Bankası yeni BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise hem programda olmasına karşın konuşma yapmadı, hem de plaket takdimine katılmadı.)

Bakan Mehmet Şimşek, bankacılık sektöründen beklentilerini sıralarken iş dünyasının finansman çağrısını hatırlattı. Parasal sıkılaşma hamleleri ile iç tüketimi kısmayı hedefleyen Şimşek, özel sektör bankalarına seslenirken bankaların da buna destek olması gerektiğini vurguladı. İç talepte dengelenme ihtiyacı olduğunu söyleyen Şimşek, “Özel bankaların sadece tüketici kredilerine yöneldiği dönem geride kalmalı, reel sektörü desteklemek esas vazifemiz olmalı. Bunun için bahaneniz kalmadı. Reel sektörün finansmana kesintisiz erişimi olmazsa olmazımız” ifadelerini kullandı.

Çağrıyı değerlendiren tüketici dernekleri ve ekonomistler ise vatandaşın alım gücündeki düşüş nedeniyle kredi ve kredi kartlarına yöneldiğini belirterek “İthal tüketimi kesmek isterken dar gelirliyi eziyorlar. Kredi kartı ödemeleri tıkanacak” ifadelerini kullandı.

‘YİNE DAR GELİRLİ EZİLECEK’

Şimşek’in açıklamalarını değerlendiren Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, kredi faizlerinin artırılacağını ve bu adımların en çok dar gelirlere zarar vereceğini belirtti. Seçim öncesi dar gelirlilerin enflasyonun altında kredi oranlarıyla borçlandırılarak ayakta tutulduğunu hatırlatan Kozanoğlu, “Şimdi tüketimi soğutmaya çalışıyorlar. Ama ithal tüketim mallarından yararlananlar zaten geliri yerinde olanlar. Nakiti olmasına karşın borçlanarak telefon, araba alanları engelleyecekler ama geçimini kredi kartlarıyla borçlanarak sağlayan dar gelirliler ezilecek bu sistemle. Talep düşüp işsizlik artınca kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısında patlama yaşanacak” dedi.

Tüketici Birlikleri Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz ise şu ifadeleri kullandı:

“Tüketicinin alım gücü artırılmadan hem temel tüketim ürünlerine zam yaptırmak hem de borçlanma kanallarını kapatmak insanları açlığa sürüklemek demektir. Yeni ekonomi politikası ile tüketici için sonbahar gerçekten kusursuz fırtına olacak.”

TÜKETİCİNİN BORCU KATLANARAK BÜYÜYOR

Vatandaşın tüketici kredisi ve kredi kartları ile ayakta kalabildiği Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine de yansıdı. Karşılaştırma sitesi encazip.com’un BDDK’den derlediği verilere göre geçtiğimiz yılın aynı döneminde toplam 1 trilyon 228 milyar TL olan tüketici borçları, ağustos ayının ilk haftasında yüzde 84’lük artışla 2 trilyon 268 milyar TL seviyesine yükseldi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 930 milyar TL olan tüketici kredileri ise yüzde 52’lik bir artışla 1 trilyon 415 milyar TL’ye yükseldi.