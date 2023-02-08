﻿Vatandaşın katili olmayın. Twitter’ı açın

Depremin gerçekleştiği ilk anlardan bu yana sosyal medyada özellikle Twitter’da binlerce adres paylaşıldı. Özellikle dünden beri binlerce depremzede yönlendirildi, gıda yardımı gitti, AFAD gönüllüleriyle koordine olundu, giden yardımlar için destek bulundu… Saymakla bitmez…

Yetkili kurumdan açıklama yapılmıyor

Tarihi anlara tanıklık ediyoruz. Vatandaşlar VPN kullanarak afetzedelere yardım etmeye çalışıyor.

YETKİLİ KURUM SOSYAL MEDYAYI ENGELLİYOR VATANDAŞ VPN İLE DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYOR.

Twitter’ı neden kapattınız?

Siz bu milletin düşmanı mısınız?

İşgal güçleri misiniz?

Derdiniz nedir?

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