24 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Telefon satıcısı fakirleştirilen Türkiye'nin son durumunu özetledi: Vatandaşlar tuşlu telefonlara dönüyor

Telefon satıcısı fakirleştirilen Türkiye'nin son durumunu özetledi: Vatandaşlar tuşlu telefonlara dönüyor

AKP iktidarının ekonomi politikalarının ceremesini en çok vatandaş çekerken hemen hemen her gün fakirleşen insanlar çareyi yeni yöntemlerde buluyor. Osmaniye'de cep telefonu satıcısı Menderes Kadıl, vatandaşların tuşlu telefonlara döndüğünü ifade etti.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 14:44
Takip Et

'Vatandaşlar tuşlu telefonlara dönüyor' Telefon satıcısı fakirleştirilen vatandaşın son durumunu açıkladı

Telefon satıcısı fakirleştirilen Türkiye'nin son durumunu özetledi: Vatandaşlar tuşlu telefonlara dönüyor
+
Aa
-

ANKA'da yer alan habere göre, Osmaniye Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi'nde 25 yıldır cep telefonu satış ve tamir işi yapan Menderes Kadıl vatandaşların tuşlu telefonlara döndüğünü ifade etti.

"TUŞLU TELEFON SİPARİŞİ VERİYORLAR"
Vatandaşların akıllı telefon alamadığını belirten Menderes Kadıl şunları söyledi: 

"Esnaf eskiden sıfır cihaz alırdı şu anda tuşlu telefonlara döndü. Şu tuşlu telefonları bile tamir edip kullanan insanlar var. Cebinde 100 lira 200 lira olmayan insanlar geliyor, 100 liraya, 150 liraya zorla tuşlu telefon alıyor bırak akıllı telefonları. Diyelim ki sıfır cihaz alacak, adamın nerede 60 bin lirası var, 58 bin lirası var? 60 bin lira verip yani alamıyor, bütçesi yetmiyor, yetse bile 2 gün sonra geri satmak zorunda kalıyor. 60'a aldığı telefonu satınca ne oluyor, piyasa alt üst oluyor. Şu anda esnaf kan ağlıyor, biz de kan ağlıyoruz müşteriler 'tuşlu telefonun var mı' diyor. Adamın akıllı telefonu var bozulmuş yaptıracak gücü yok. Şu anda hep tuşlu telefona dönüyor, normalde biz bunları satmıyorduk getiriyoruz şu anda, sipariş üzerine getiriyoruz geliyorlar müşteriler tuşlu telefon alıyorlar."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

1 kişinin dediği olsa
24.12.2022 14:55
O zaman kanun, tüzük her şeyi kaldırsın bütün ülkeler, neden bir kişi için bütün ülkeler en ağır yaptırımları uyguluyorlar, çok saçma.Bütün ev sahipleri haksız mesela, evin davetsiz 1 misafiri haklı  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
1
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
2
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
3
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
4
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
5
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
6
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
﻿Burak Özçivit'ten baba oğul saati. Fahriye yorumsuz bırakmadı
7
﻿Burak Özçivit'ten baba oğul saati. Fahriye yorumsuz bırakmadı
﻿Burak Özçivit'ten baba oğul saati. Fahriye yorumsuz bırakmadı
﻿Tofaş üretime 15 gün ara veriyor
﻿Tofaş üretime 15 gün ara veriyor
﻿Tofaş üretime 15 gün ara veriyor
﻿CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından ortak bildiri
﻿CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından ortak bildiri
﻿CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından ortak bildiri
﻿Konya'da vahşet: Baba iki kızını bıçaklayarak öldürdü, polise teslim oldu
﻿Konya'da vahşet: Baba iki kızını bıçaklayarak öldürdü, polise teslim oldu
﻿Konya'da vahşet: Baba iki kızını bıçaklayarak öldürdü, polise teslim oldu
﻿Güney Afrika'da gaz tankeri faciası: 8 ölü
﻿Güney Afrika'da gaz tankeri faciası: 8 ölü
﻿Güney Afrika'da gaz tankeri faciası: 8 ölü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.