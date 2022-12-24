Telefon satıcısı fakirleştirilen Türkiye'nin son durumunu özetledi: Vatandaşlar tuşlu telefonlara dönüyor

ANKA'da yer alan habere göre, Osmaniye Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi'nde 25 yıldır cep telefonu satış ve tamir işi yapan Menderes Kadıl vatandaşların tuşlu telefonlara döndüğünü ifade etti.





"TUŞLU TELEFON SİPARİŞİ VERİYORLAR"

Vatandaşların akıllı telefon alamadığını belirten Menderes Kadıl şunları söyledi:



"Esnaf eskiden sıfır cihaz alırdı şu anda tuşlu telefonlara döndü. Şu tuşlu telefonları bile tamir edip kullanan insanlar var. Cebinde 100 lira 200 lira olmayan insanlar geliyor, 100 liraya, 150 liraya zorla tuşlu telefon alıyor bırak akıllı telefonları. Diyelim ki sıfır cihaz alacak, adamın nerede 60 bin lirası var, 58 bin lirası var? 60 bin lira verip yani alamıyor, bütçesi yetmiyor, yetse bile 2 gün sonra geri satmak zorunda kalıyor. 60'a aldığı telefonu satınca ne oluyor, piyasa alt üst oluyor. Şu anda esnaf kan ağlıyor, biz de kan ağlıyoruz müşteriler 'tuşlu telefonun var mı' diyor. Adamın akıllı telefonu var bozulmuş yaptıracak gücü yok. Şu anda hep tuşlu telefona dönüyor, normalde biz bunları satmıyorduk getiriyoruz şu anda, sipariş üzerine getiriyoruz geliyorlar müşteriler tuşlu telefon alıyorlar."



