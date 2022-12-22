2022 yılının verileri açıklandı. İşte en çok satın alınan akıllı telefonlar

Pandemi sebebiyle birçok kişinin teknolojik araçlara yönelmesi, dünya çapında yaşanan savaşlar ve ekonomi sorunlardan kaynaklı akıllı telefon pazarında belirgin düşüşler yaşanmasına sebep oldu.

Apple dışında, akıllı telefon pazarında yer alan tüm şirketler de bu durumunda nasibini aldı. Counterpoint tarafından ortaya konulan bilgilere göre 2022 yılında akıllı telefon pazarı, üçüncü çeyrekte genel olarak yüzde 12 düştü. Apple ise bu sene tanıttığı iPhone 14 serisi sayesinde bu alanda düşüşün önüne geçti.

Apple, yıllık olarak genel gelirde yüzde 10 ve satışlarla yüzde 7 artış yaşadığını açıkladı.

Samsung, Flip ve Fold serisiyle katlanabilir akıllı telefon pazarını domine etmesine rağmen 2022 son çeyrekte yüzde 4 düşüş gördü. OPPO ise yüzde 27 düşüş yaşadı. Aralarından sıyrılan Xiaomi, diğerlerine göre bu önemli bir etki yaşamadı. Firma, yıllık oranda yüzde 4 düşüş gördü.

Raporlar göz önünde bulunduğunda genel olarak akıllı telefon almayanların Apple’dan vazgeçmediği görülüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan teknoloji analisti Harmeet Singh Walia şu sözleri ortaya koydu:

“80 milyar doları aşan 5G cep telefonlarının gelir katkısı, geçen yılın üçüncü çeyreğindeki %69’dan artarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan küresel telefon gelirlerinin %80’ine ulaştı. Aynı dönemde LTE cep telefonlarının gelir katkısı %10 düşerek 19 milyar dolara geriledi. 4G’den 5G’ye geçiş, telefonlarının %95’inden fazlası 5G özellikli olduğundan tüm 5G gelirlerinin yarısından fazlasını tek başına oluşturan Apple tarafından yönetildi.”