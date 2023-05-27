Mustafa Tekin
Vatanını seven sandığa gelsin
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna saatler kaldı. Kimisi için ölüm-kalım savaşı olarak nitelendirilen bu seçim şimdiden memlekette bir referandum havasına bürünmüş durumda.
İlk seçimde de tecrübe ettiğimiz gibi vatandaşlık görevimiz sadece gidip oy vermekle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda oyumuzun başında beklememiz gerçekliğini de bizlere gösteriyor. Oyumuzu kullanmak ve akıbetini takip etmek gibi bir sorumluluğumuzun bilincindeyiz artık.
Dilerim bu seçim; artık sandık güvenliklerini konuşmadığımız, kavga gürültü görmediğimiz seçimlerin başlangıcı olur. Bunu başarmak en çok da bizim elimizde. Vatanını seven sandığa gelsin…
Mustafa Tekin
Vatanını seven sandığa gelsin
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