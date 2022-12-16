Vatikan, Parthenon'a ait 3 kalıntıyı Yunanistan'a iade edecek

Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, Papa'nın Vatikan Müzesi'nin koleksiyonunda bulunan Parthenon tapınağına ait 3 buluntuyu somut bir samimiyet göstergesi olarak Yunanistan Başpiskoposu Yerenimos'a geri verme kararı aldığı duyuruldu.

Vatikan Radyosu'nun haberinde de söz konusu 3 buluntunun Parthenon tapınağının dekoratif dış cephesinden parçalar olduğu kaydedildi.

Haberde, iade edilecek parçaların 19. yüzyılda bilinmeyen yollarla Roma'ya geldiği ifade edildi. (AA)