17 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Vatikan, Parthenon'a ait 3 kalıntıyı Yunanistan'a iade edecek

Vatikan, Parthenon'a ait 3 kalıntıyı Yunanistan'a iade edecek

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Vatikan Müzesi'nde bulunan Atina'daki Parthenon tapınağına ait 3 arkeolojik kalıntıyı Yunanistan'a geri verme kararı aldı.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 23:29
Takip Et

Vatikan, Parthenon'a ait 3 kalıntıyı Yunanistan'a iade edecek

Vatikan, Parthenon'a ait 3 kalıntıyı Yunanistan'a iade edecek
+
Aa
-

Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, Papa'nın Vatikan Müzesi'nin koleksiyonunda bulunan Parthenon tapınağına ait 3 buluntuyu somut bir samimiyet göstergesi olarak Yunanistan Başpiskoposu Yerenimos'a geri verme kararı aldığı duyuruldu.

Vatikan Radyosu'nun haberinde de söz konusu 3 buluntunun Parthenon tapınağının dekoratif dış cephesinden parçalar olduğu kaydedildi.

Haberde, iade edilecek parçaların 19. yüzyılda bilinmeyen yollarla Roma'ya geldiği ifade edildi. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
1
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
2
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
3
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
4
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
5
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Ünlü AVM satıldı yerine konut yapılacak
6
﻿Ünlü AVM satıldı yerine konut yapılacak
﻿Ünlü AVM satıldı yerine konut yapılacak
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
7
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿İzmir'de 12 bin litre 'sahte etil alkol' ele geçirildi 5 tutuklama
﻿İzmir'de 12 bin litre 'sahte etil alkol' ele geçirildi 5 tutuklama
﻿İzmir'de 12 bin litre 'sahte etil alkol' ele geçirildi 5 tutuklama
﻿Tuzla’da plastik imalathanesinde korkutan yangın 3 yaralı
﻿Tuzla’da plastik imalathanesinde korkutan yangın 3 yaralı
﻿Tuzla’da plastik imalathanesinde korkutan yangın 3 yaralı
﻿ABD Başkanı Biden, hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı
﻿ABD Başkanı Biden, hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı
﻿ABD Başkanı Biden, hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı
﻿Antalya’da binaya patlayıcı koyan kadının ilk olayı olmadığı ortaya çıktı
﻿Antalya’da binaya patlayıcı koyan kadının ilk olayı olmadığı ortaya çıktı
﻿Antalya’da binaya patlayıcı koyan kadının ilk olayı olmadığı ortaya çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.