Vatikan, Parthenon'a ait 3 kalıntıyı Yunanistan'a iade edecek

Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, Papa'nın Vatikan Müzesi'nin koleksiyonunda bulunan Parthenon tapınağına ait 3 buluntuyu somut bir samimiyet göstergesi olarak Yunanistan Başpiskoposu Yerenimos'a geri verme kararı aldığı duyuruldu.
Vatikan Radyosu'nun haberinde de söz konusu 3 buluntunun Parthenon tapınağının dekoratif dış cephesinden parçalar olduğu kaydedildi.
Haberde, iade edilecek parçaların 19. yüzyılda bilinmeyen yollarla Roma'ya geldiği ifade edildi. (AA)
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