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  • Vay görgüsüz vay! 120 bin liralık kolyesini denizde kaybeden Arap turist iş makinesi tuttu. Üstüne 20 bin daha harcadı

Vay görgüsüz vay! 120 bin liralık kolyesini denizde kaybeden Arap turist iş makinesi tuttu. Üstüne 20 bin daha harcadı

Rize'de Arap turist, 120 bin lira değerindeki kolyesinin bulunması amacıyla 20 bin lira harcayarak denizde iki gün boyunca arama yaptırdı. Rize Çayeli'ndeki Limanköy Plajı'nda denize giren Arap turist, 120 bin lira değerindeki kolyesinin bulunması için iş makinesi kiraladı. Suudi Arabistan vatandaşı olduğu öğrenilen Arap turistin arama kurtama faaliyetleri için iki günde 20 bin lira harcadığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 17:15
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Vay görgüsüz vay! Arap turist 120 bin liralık kolyesini denizde kaybetti, iş makinesi tuttu. Üstüne 20 bin daha harcadı

Vay görgüsüz vay! 120 bin liralık kolyesini denizde kaybeden Arap turist iş makinesi tuttu. Üstüne 20 bin daha harcadı
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Rize'de Arap turist, denizde kaybettiği kolyesini bulmak için iş makinesi kiralayarak arama yaptırdı.

AA'da yer alan haberde, Çayeli ilçesine bağlı Limanköy Plajı'ndan ailesi ile denize giren Ali Muhammed Al Tamni (32), kolyesini suya düşürdü.

Durumu fark eden turist, plaj işletmecisi, aynı zamanda endüstriyel dalgıçlık yapan Zafer Koçal'dan kolyesini bulmak için yardım istedi.



ÖNCE CANKURTARANLAR ARADI

Koçal ve beraberindeki cankurtaranlar, bir süre dalış yaparak kolyeyi aradı ancak sonuç alamadı.

Kolye bulunamayınca Ali Muhammed Al Tamni'nin isteğiyle bölgeye dedektör getirtildi. Tarama sırasında dedektör sinyal verince de bu sefer iş makinesi çağrıldı.

Sinyal alınan bölgeden iş makinesinin kepçesi yardımıyla çıkartılan kum ve çakıl, süzgeçten geçirildi.



ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İki gün boyunca yapılan aramalarda kolye bulunamayınca iş makinesi bölgeden gönderildi.

Koçal ve işletmedeki cankurtaranlar, Ali Muhammed Al Tamni'nin talebi üzerine zaman zaman dalış yaparak aramalarını sürdürüyor.

KOLYE 120 BİN LİRA DEĞERİNDE

Koçal, AA'ya, Suudi Arabistan'dan tatil için bölgeye gelen misafirin kolyesini denize düşürdüğünü ve kendisinden yardım istediğini söyledi.

Koçal, kolyeyi bulmak için yaptıkları aramalara ilişkin şunları kaydetti:

"Denizden cihazdan işaret gelince kumun çıkarılarak arama yapılmasını istedi. Kendisi için değerli olduğunu ve 120 bin lira olduğunu söyledi. Makine ücretini vermeyi kabul etti. Üzerine 20 bin lira daha para harcadı. Üç gündür arıyoruz. Makine ile arama yaptığımız yerlerde bir altın küpe ve bir yüzük bulduk. Makine aramasını sonlandırdık. Ara ara biz arkadaşlarla aramaya devam ediyoruz. Keşke bulabilsek. Adres ve telefonunu aldık. Bulabilirsek arayıp kendisine iade edeceğiz. Sabah iki parça daha eşya bulduk ama basit, değersiz kolyeler."

İbrahim Cihan Yıldız da kepçenin denizden çıkardığı kumu süzgeçten geçirdiklerini ancak kolyeyi bulamadıklarını dile getirerek, aramaya devam ettiklerini söyledi.

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rize
9.09.2022 17:42
Bulun bozdurun garibanlara dağıtın parayı bu kadar basit .  
 
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