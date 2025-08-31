Ve Fenerbahçe'de mutlu son! Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a geliş saati belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini bitirrdi. Sarı-lacivertliler, Milli futbolcuyu bu akşam İstanbul'a getiriyor.



Kerem Aktürkoğlu'nu taşıyan uçağın 17.00 sularında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olması bekleniyor.

BENFICA KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Portekiz temsilcisi Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.



Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22,5 milyon avro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken ücret ödemesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon avroya ulaşabileceği anlamına gelmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

