Ve Fenerbahçe'de mutlu son! Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a geliş saati belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ve Fenerbahçe'de mutlu son! Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a geliş saati belli oldu

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, milli oyuncuyu bu akşam üzeri İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini bitirrdi. Sarı-lacivertliler, Milli futbolcuyu bu akşam İstanbul'a getiriyor.

Kerem Aktürkoğlu'nu taşıyan uçağın 17.00 sularında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olması bekleniyor.

Ne yaptın sen Arda Güler! Bütün İspanya'yı karıştırdı: Herkes onu konuşuyorNe yaptın sen Arda Güler! Bütün İspanya'yı karıştırdı: Herkes onu konuşuyor

thumbs-b-c-73a69728efa0f378be0c8bbcf3e2c5b7.jpg

Transferi resmen duyurdular! Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'den ayrılıyor: Süper Lig tarihine geçecek rakamTransferi resmen duyurdular! Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'den ayrılıyor: Süper Lig tarihine geçecek rakam

BENFICA KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Portekiz temsilcisi Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22,5 milyon avro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken ücret ödemesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon avroya ulaşabileceği anlamına gelmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

Hakan Çalhanoğlu transferin fitilini ateşledi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesindeydi: Yeşil ışığı yaktıHakan Çalhanoğlu transferin fitilini ateşledi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesindeydi: Yeşil ışığı yaktı

Çaykur Rizespor'dan gece yarısı isyan! Galatasaray sonrası olay açıklamaÇaykur Rizespor'dan gece yarısı isyan! Galatasaray sonrası olay açıklama

Teklif yapılmıştı! Manchester City'den Fenerbahçe'ye Ederson yanıtıTeklif yapılmıştı! Manchester City'den Fenerbahçe'ye Ederson yanıtı

Son Haberler
Pınar Altuğ'dan sosyal medyayı karıştıran bikinili poz! Gelen yorum çıldırttı
Pınar Altuğ'dan sosyal medyayı karıştıran bikinili poz! Gelen yorum çıldırttı
Endonezya’da öfke sokaklara taştı: Halk vekil maaş ve hakları için sokağa indi
Endonezya’da öfke sokaklara taştı: Halk vekil maaş ve hakları için sokağa indi
Dünya devinin kalecisi Galatasaray'a önerildi! Daha önce adı hiç anılmamıştı
Dünya devinin kalecisi Galatasaray'a önerildi! Daha önce adı hiç anılmamıştı
Meteorolojiden uyardı: Gündüzler 35 dereceyi bulacak
Meteorolojiden uyardı: Gündüzler 35 dereceyi bulacak
Dut Diyarı Ulukale’de büyüklere anlamlı ziyaret
Dut Diyarı Ulukale’de büyüklere anlamlı ziyaret