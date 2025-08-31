Ne yaptın sen Arda Güler! Bütün İspanya'yı karıştırdı: Herkes onu konuşuyor

LaLiga'nın 3. hafta mücadelesinde Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Mallorca'yı Santiago Bernabaeu'da konuk etti. Mallorca Vedat Muriqi ile öne geçerken Real Madrid devre bitmeden geri döndü. Maçın 37. dakikasında Arda Güler Real Madrid adına beraberlik golünü kaydederken bir dakika sonra Vinicius Jr. ev sahibi ekibi öne geçirdi ve devre bu skorla tamamlandı.

ARDA GÜLER'İN İPTAL EDİLEN GOLÜ TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Karşılaşmanın ikinci yarısında Real Madrid, Arda Güler ile bir gol daha bulsa da VAR incelemesinin ardından gol milli futbolcunun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Real Madrid'in iptal edilen bu golü İspanya'da VAR'la ilgili tartışmalara neden oldu.

Transferi resmen duyurdular! Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'den ayrılıyor: Süper Lig tarihine geçecek rakam

Hakan Çalhanoğlu transferin fitilini ateşledi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesindeydi: Yeşil ışığı yaktı

ARDA GÜLER'İN GOLÜNE 'VAR ENGELİ'

Marca'da yer alan haberde, LaLiga'da dün oynanan üç maça VAR kararlarının damga vurduğuna dikkat çekildi. Haberde, "Real Madrid'in üç golü iptal edildi. Mbappe'nin iki golü (ofsayt) ve Arda Güler'in ceza sahası içinde tartışmalı bir elle oynama sonrası golü geçerli sayılmadı. Arda'nın golüyle ilgili karar, sinirleri en çok kızıştıran karar oldu." ifadeleri kullanıldı.

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso maçın ardından, "VAR'ı nasıl kullanacağımız konusunda gelişmeliyiz. Bana o kadar ciddi olmadığını söylediler ama görüntüyü tam göremedim. Bunun gibi tartışmalı kararlar bizim lehimize hiçbir zaman olmadı. VAR adaleti sağlamak için var ama hiçbir zaman bize fayda sağlamadı." açıklamasında bulundu.

Marca'daki maç haberi içinse, "Madrid, VAR'a rağmen geri döndü" başlığı kullanıldı.

Mundo Deportivo'daki haberde ise konuyla ilgili, "Real Madrid'in Santiago Bernabeu'da Mallorca'yı yendiği maça hakem performansı damga vurdu. Real Madrid adına 3 gol iptal edildi." ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'da yeniden Gianluigi Donnarumma sesleri! 4 yıllık maliyeti ağızları açık bıraktı

Çaykur Rizespor'un Galatasaray'a karşı attığı 2 golde ofsayt kararı doğru mu? BeIN Trio son noktayı koydu

Fenerbahçe'ye Alexander Djiku piyangosu!

Çaykur Rizespor'dan gece yarısı isyan! Galatasaray sonrası olay açıklama