Transferi resmen duyurdular! Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'den ayrılıyor: Süper Lig tarihine geçecek rakam

Transferin son günleri yaklaşırken Fenerbahçe'de gündem hala haraketliliğini koruyor. Jose Mourinho ile yollarını ayıran sarı-lacivertli ekipte Youssef En-Nesyri ile de ayrılık yaşanabilir. Arabistan ve İngiltere'den teklifler alan golcü oyuncu için Fenerbahçe Yönetimi yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Youssef En-Nesyri de transferi için kararını verdi.

YOUSSEF EN-NESYRI ADA'YA YAKIN

Youssef En-Nesyri için en büyük ilgi İngiliz ekibi West Ham United'dan geldi. Star Gazetesi'nde yer alan habere göre; Uzun süredir Arap ekipleri tarafından istenen golcü oyuncu için West Ham United da adım atmaya hazır. Başarılı oyuncu için İngiliz ekibinin istenilen bonservisi ödemeye hazır olduğu ileri sürüldü. West Ham'ın yakın zamanda Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı ve transfer için 40 milyon euroyu gözden çıkardığı aktarıldı.

Hakan Çalhanoğlu transferin fitilini ateşledi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesindeydi: Yeşil ışığı yaktı

Çaykur Rizespor'dan gece yarısı isyan! Galatasaray sonrası olay açıklama

YOUSSEF EN-NESYRI DE GİTMEK İSTİYOR

En-Nesyri'nin Premier Lig'de forma giymek istediği vurgulanırken, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in de oyuncuya ilgisi olduğu öne sürüldü. 2029'a kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki golcü, 40 milyon euro bedelle transfer olması halinde Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedelli satışı olacak.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 52 maça çıkan Youssef En-Nesyri, bu karşılaşmalarda 30 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.

Fenerbahçe'ye Alexander Djiku piyangosu!

Teklif yapılmıştı! Manchester City'den Fenerbahçe'ye Ederson yanıtı

Yeni takımını resmen duyurdular! Fatih Terim'den büyük sürpriz: Beşiktaş...

Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek'e flaş talip!