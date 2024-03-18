Vega Makina 2023 yılını yüzde 80 ciro artışıyla noktaladı

Ürün yelpazesinde bulunan kaynak ve kesme makineleri, lazer kaynak makineleri, kaynak jeneratörleri, kaynak telleri, sert lehim telleri ve kaynak sarf malzemelerine yönelik satış, servis ve eğitimleri konularında hizmet sunan Vega Makina, 2023 yılında uzun yıllardır partnerliğini yaptığı yurt dışındaki üretici partneri ile Türkiye’de imalat konusunda yaptığı ön anlaşmanın ardından yeni döneme odaklandı. Pandemi sonrasında başlayan yüksek büyüme trendini 2023 yılında da devam ettirdiklerini ifade eden Vega Makina Genel Müdürü Serdar Selim Zengin, “Hedefimiz, tüm ekonomik ve jeopolitik zorluklara rağmen yakalamış olduğumuz büyümeyi 2024 yılında da devam ettirmek. Sektörümüz özel sektör ve kamu yatırımlarına bağlı olarak her yıl ülke ortalamasının yaklaşık iki katı oranında büyüme gösteriyor. Yeni yılda da sektörümüzün Türkiye ortalamasının en az yüzde 50 üzerinde büyüyeceğini öngörüyoruz. Bu büyümenin de havacılık ve otomotiv sektörlerinin katkıları ile gerçekleşeceğini düşünüyoruz” dedi.

YENİ TESİS İÇİN 100 MİLYON TL YATIRIM

Vega Makina’nın 2023 yılı finansal sonuçlarına dair değerlendirmede bulunan Zengin, şunları söyledi: “2023’te bir önceki yıla göre toplam satışlarımızda dolar bazında yüzde 25’lik artış gerçekleştirdik. Yine satışlardan karlılığımız ise aynı oranda artış gösterdi. TL olarak ise yüzde 80 civarında ciro artışı gerçekleştik. 2023 yılında atmış olduğumuz en önemli adım, uzun yıllardır partnerliğini yaptığımız yurt dışındaki üretici ile Türkiye’de imalat konusunda ön anlaşma yapmamız oldu. Bu anlaşma çerçevesinde şu an planlama sürecindeyiz ve en kısa zaman diliminde yerli ürünlerimizi yurt içi ve yurt dışı piyasalarda kullanıcı ile buluşturma hedefindeyiz. Bunun sonucunda da bir dizi görüşmeler neticesinde vardığımız mutabakat ile proje hazırlığımıza başladık. 100 milyon TL yatırım hedefiyle Sivas’ta kuracağımız yeni tesisimizde üretim için gerekli olan bazı malzeme ve ekipmanların tedariki aşamasındayız. Sonrasında yurt dışındaki partnerimizden üretim ile ilgili teknik destek alarak bu yılın üçüncü çeyreğinde ilk makinemizi banttan indirmeyi planlıyoruz. Yeni tesisimizin ilk yılında 5 bin adetlik üretim yapmayı planlarken orta vadede hedefimiz ise yılda 15-20 bin adetlik üretime ulaşmak.”

AZERBAYCAN, GÜRCİSTAN VE BALKAN ÜLKELERİNDE BÜYÜME HEDEFİ

2023 yılında yaşanan yüksek enflasyon ve sıkı para politikaları nedeni ile finansmana erişimin özel sektörü zorladığını vurgulayan Zengin, “Sektörümüz her yıl yatırımlara bağlı olarak Türkiye ortalamasının en az yüzde 50’si kadar büyüme gösteriyor. 2024’te de geçen yıldan gelen yüksek faiz, enflasyon, politik ve jeopolitik sorunların devam edeceğini ve bu olumsuzluklara bağlı olarak da genel ve sektörel büyümenin sınırlı olacağını tahmin ediyoruz. Bu sebeplerden ötürü pandemi döneminde olduğu gibi tedarik zincirlerinin kırılacağı ve dolayısı ile mamule ulaşımda problemler yaşanacağı, artan nakliye fiyatları etkisiyle de ürün fiyatlarının yükseleceğini düşünüyoruz. Tabii ekonomik olarak da finansmana erişimde zorluklar devam edecektir. Tüm bu zorlukları aşabilmek için de insan değerleri yönetiminin, ürün tedarik planlamasının ve tabii ki finansal olarak da nakit akışı yönetiminin çok dikkatli yapılması gerektiği görüşündeyiz. Firma olarak 2024 yılı hedefimiz geçen yıla göre dolar bazında yüzde 10’luk bir ciro artışına ulaşmak olacaktır. Bunun yanında Azerbaycan, Gürcistan ve Balkan ülkelerinde de büyüyüp iki yıl içinde ihracatın ciro içindeki payını yüzde 50'lere yükseltmek istiyoruz. Amacımız, yerli imalat sanayine yaptığımız katkıyla Türkiye sanayisini daha yukarılara taşımak” dedi.