Yargıtay’dan çıraklar için emsal karar

Sosyal güvenlik mevzuatına göre, 18 yaşından önce uzun vadeli sigortaya tabi çalışmalar emeklilik koşullarının belirlenmesinde dikkate alınıyor ve prim günlerine sayılıyor. Sigortalılık süresi ise 18 yaşın tamamlandığı tarihten itibaren başlıyor.

İşverenin işyerinde ücret karşılığı çalışan ve ücretleri işyeri kayıt ve belgelerine usulüne uygun şekilde intikal ettirilen eş sigortalı sayılıyor, fakat herhangi bir ücret ödenmeyen eş ise sigortalı sayılmıyor.

Kanunda işverenin işyerinde çalışan çocukları, anne, baba ve kardeşleri için herhangi bir istisna hükmü bulunmadığından, işverenin hısımları hizmet akdine dayanarak çalıştıkları takdirde sigortaya tabi tutuluyor.

Bu kapsamda, baba veya annesine ait işyerinde çalışan çocukların sigortasının geçerli sayılabilmesi için vasinin iştiraki ile yazılı olarak yapılmış ve hakim tarafından tasdik edilmiş bir iş sözleşmesi bulunmasını şart kılıyor. SGK, zamanında düzenlenmiş ve hakim tarafından onay verilmiş, iş sözleşmesi bulunmazsa 18 yaşın altında anne babaya ait işletmede yapılan sigortayı geçersiz sayıyor.

İşverenin 18 yaşını bitirmiş veya 18 yaşından daha önce evlenmiş çocuklarının anne babaya ait işyerindeki sigortasının geçerli sayılabilmesi için hakim onayı olmaksızın iş sözleşmesi olmasını yeterli kabul ediliyor.

Yargıtay’dan gelen bu karar dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kullandığı ifadeleri tersine bir karar oluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tam da dün Konya'daki Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen mitinginde konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinginde staj ve çıraklık mağdurlarının attığı sloganlarına sinirlenerek “Çırağa müjde olmaz, kalfaya, ustaya olur. Onun için de bu tür adımlar yanlış adımlar. Konya’ya, Konyalıya sadakat ve siz bu sadakati bozmayın. Sen bizi dinle!" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü mitinginde çıraklarla ilgili gergin anlar yaşayıp böyle ifadeler kullansa da Yargıtay Cumhurbaşkanı’nın bu söylemlerinin aksine bir karar aldı.