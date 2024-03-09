Vega Makina’dan yerli üretim için 100 milyon TL’lik yatırım

Farklı sektörlerdeki sanayi kuruluşlarına 23 yıldır kaynak teknolojileri hizmeti veren Vega Makina, yeni yatırım planlarını açıkladı. Ürün portföyünde kaynak ve kesme makineleri, lazer kaynak makineleri, kaynak jeneratörleri, kaynak telleri, sert lehim telleri bulunan şirket, Çinli üretici partneri ile Türkiye’de imalat yapmaya odaklandı. Yerli imalat sanayini destekleyecek tesis yatırımı kararı alan Vega Makina, bu doğrultuda Sivas’ta 100 milyon TL yatırım bedeline sahip bir üretim tesisi hayata geçiriyor. 2024’ün ikinci yarısında ilk makinenin banttan ineceğini açıklayan şirket, bu tesis ile ilk yıl 5 bin adetlik üretim hedeflediğini de duyurdu.

Vega Makina Genel Müdürü Serdar Selim Zengin, yeni üretim planları, hedefleri ve sektörün gelişimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Pandemi sonrasında başlayan yüksek büyüme trendini 2023 yılında da devam ettirdiklerini ifade eden Zengin, hedeflerinin tüm ekonomik ve jeopolitik zorluklara rağmen yakalanan büyümeyi 2024’te de devam ettirmek olduğunu ifade etti.

BÜYÜMEYE HAVACILIK VE OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN KATKISI BÜYÜK

Sektörün özel ve kamu yatırımlarına bağlı olarak her yıl ülke ortalamasının yaklaşık iki katı büyüdüğüne vurgu yapan Zengin, “Bu yıl sektörün Türkiye ortalamasının en az yüzde 50 üzerinde büyüyecek. Bu büyümeye havacılık ve otomotiv sektörlerinin katkısı ile gerçekleşeceğini düşünüyoruz” dedi.

Gemi inşası, inşaat, beyaz eşya, elektronik, otomotiv gibi çok farklı sektörlerde kullanılan kaynak makinelerinin bulunduğu sektörün her yıl yüzde 10 büyüdüğünü ve sektörün iş hacminin ise 400 milyon euroyu aştığını belirten Zengin, mevcut pazarın yaklaşık yüzde 70’inin yerli üreticilerin imal ettiği eski teknoloji konvensiyonel makinelerden oluştuğunu belirtti.

'SEKTÖREL BÜYÜME SINIRLI KALABİLİR'

Geçen yıl yaşanan yüksek enflasyon ve sıkı para politikaları nedeni ile finansmana erişimde özel sektörün zorladığını vurgulayan Zengin, sektör her yıl yatırımlara bağlı olarak Türkiye ortalamasının en az yüzde 50’si kadar büyüme gösterdiğini söyledi.

2024 yılını da değerlendiren Zengin, geçen yıldan gelen yüksek faiz, enflasyon, politik ve jeopolitik sorunların devam edeceğini ve bu olumsuzluklara bağlı olarak da genel ve sektörel büyümenin sınırlı olacağını da tahmin ettiklerine dikkat çekti.

Zengin, “Tüm bu sebeplerden ötürü pandemi döneminde olduğu gibi tedarik zincirlerinin kırılacağı ve dolayısı ile mamule ulaşımda problemler yaşanacağı, artan nakliye fiyatları etkisiyle de ürün fiyatlarının yükseleceğini düşünüyoruz. Tabii ekonomik olarak da finansmana erişimde zorluklar devam edecektir. Tüm bu zorlukları aşabilmek için de insan değerleri yönetiminin, ürün tedarik planlamasının ve tabii ki finansal olarak da nakit akışı yönetiminin çok dikkatli yapılması gerektiği görüşündeyiz” dedi.

ÇİN ÜRETİM DENEYİMİNİ TÜRKİYE’YE GETİRECEK

Yeni tesis yatırımıyla birlikte Çin’deki üretim deneyimini Türkiye’ye taşıyacaklarını ifade eden Zengin, “2023 yılında atmış olduğumuz en önemli adım, uzun yıllardır partnerliğini yaptığımız yurt dışındaki üretici ile Türkiye’de imalat konusunda ön anlaşma yapmamız oldu. Bu anlaşma çerçevesinde şu an planlama sürecindeyiz ve en kısa zaman diliminde yerli ürünlerimizi yurt içi ve yurt dışı piyasalarda kullanıcı ile buluşturma hedefindeyiz” dedi.

Halihazırda satışını gerçekleştirdikleri ürün gruplarında pazarın yüzde 15’ine hakim olduklarını ifade eden Zengin, yeni tesis yatırımı sayesinde bu oranı yüzde 25’e çıkacaklarını söyledi.

100 milyon TL yatırım hedefiyle Sivas’ta kuracakları yeni tesiste üretim için gerekli olan bazı malzeme ve ekipmanların tedariki aşamasına geldiklerini söyleyen Zengin şunları anlattı: “Sonrasında yurt dışındaki partnerimizden üretim ile ilgili teknik destek alarak bu yılın üçüncü çeyreğinde ilk makinemizi banttan indirmeyi planlıyoruz. Yeni tesisimizin ilk yılında 5 bin adetlik üretim yapmayı planlarken orta vadede hedefimiz ise yılda 15-20 bin adetlik üretime ulaşmak.”

CİRODA YÜZDE 80 ARTIŞ

Şirketin 2023 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren Zengin, 2023’te bir önceki yıla göre toplam satışlarda dolar bazında yüzde 25’lik artış gerçekleştirdiklerini açıkladı. Satışlardan karlılıklarının ise aynı oranda artış gösterdiğini belirten Zengin, TL olarak ise yüzde 80 civarında ciro artışı ulaştıklarını da ifade etti. 2023’ü 160 milyon TL ciroyla kapattıklarını açıklayan Zengin, 2024’te ciro hedefinin 300 milyon TL olduğunu açıkladı.

AZERBAYCAN, GÜRCİSTAN VE BALKAN ÜLKESİNDE BÜYÜMEYİ HEDEFLİYOR

2024 yılında hedeflerinin geçen yıla göre dolar bazında yüzde 10’luk bir ciro artışına ulaşmak olduğunun altını çizen Zengin, “Azerbaycan, Gürcistan ve Balkan ülkelerinde de büyüyüp iki yıl içinde ihracatın ciro içindeki payını yüzde 50'lere yükseltmek istiyoruz. Yerli imalat sanayine yaptığımız katkıyla Türkiye sanayisini daha yukarılara taşımak” ifadelerini kullandı.