Fitch Türkiye kararına Bakan Şimşek'ten ilk yorum

Kaynak: Haber Merkezi
Fitch Türkiye kararına Bakan Şimşek'ten ilk yorum
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fitch Ratings'in Türkiye için verdiği son kredi notunu değerlendirdi. Not artışının 12 yıl sonra ilk kez geldiğine dikkati çeken Şimşek, "Olumlu gelişmeler artarak devam edecek" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Fitch Ratings'in kredi değerlendirmesine ilk yorum geldi. Bakan Şimşek uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarmasına yönelik değerlendirmede bulundu.

Kararın uygulanan ekonomi politkasının somut sonuçlarından olduğunu söyleyen Şimşek, artış kararının 12 yıl sonra geldiğini vurguladı.

Yılın ikinci yarısında dezenflasyon, daralan cari açık ve bütçe disiplini sağlanacağını iddia eden Şimşek, kredi notunun daha da yükseleceğini savundu.

Şimşek'in paylaşımı şöyle:

"Uyguladığımız programın somut sonuçları ülke kredi notumuza da yansıdı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bu başarıya kayıtsız kalmayarak kredi notumuzu bir kademe yükseltirken, görünümümüzü pozitife çevirdi. Pozitif görünüm önümüzdeki dönemde not artışının süreceğine işaret ediyor. 12 yıl sonra gelen bu not artışında, Türkiye’nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu. Makro-finansal istikrarın daha da güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek. Yılın ikinci yarısında dezenflasyon, daralan cari açık ve bütçe disiplini sayesinde makro finansal istikrar daha da pekişecek ve kredi notumuz yükselecektir."

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