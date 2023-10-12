Vegan dışkısı yediğini iddia eden kızın videosu gündem oldu

"Uzmanlara göre veganların kakası o kadar temizmiş ki bunu yiyebiliyormuşuz bile" dedi ve vegan arkadaşından aldığını ve dışkı olduğunu iddia ettiği şeyi yiyen kız sosyal medyada gündem oldu
13 Ekim 2023 Cuma
"Uzmanlara göre veganların kakası o kadar temizmiş ki bunu yiyebiliyormuşuz bile" dedi ve vegan arkadaşından aldığını ve dışkı olduğunu iddia ettiği şeyi yiyen kız sosyal medyada gündem oldu
"Uzmanlara göre veganların kakası o kadar temizmiş ki bunu yiyebiliyormuşuz bile" dedi ve vegan arkadaşından aldığını ve dışkı olduğunu iddia ettiği şeyi yiyen kız sosyal medyada gündem oldu