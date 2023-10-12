Vegan dışkısı yediğini iddia eden kızın videosu gündem oldu

"Uzmanlara göre veganların kakası o kadar temizmiş ki bunu yiyebiliyormuşuz bile" dedi ve vegan arkadaşından aldığını ve dışkı olduğunu iddia ettiği şeyi yiyen kız sosyal medyada gündem oldu