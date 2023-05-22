Vehbi Koç'un tarihi gerçeği anlattığı videosu ortaya çıktı. Cumhuriyetten önce Türkler bu haldeydi

Koç Holding kurucusu Vehbi Koç'un, Cumhuriyet kurulmadan önce Türklerin durumunu anlattığı video sosyal medyada yeniden gündem oldu. Koç'un sözleriyle tarihi gerçek bir kez daha gün yüzüne çıkarıldı.

Vehbi Koç'un tarihi gerçeği anlattığı videosu ortaya çıktı. Cumhuriyetten önce Türkler bu haldeydi

Editör: Özlem KIRAL

Hayır işleri yapmayı toplumsal bir görev kabul eden Koç Holding kurucusu Vehbi Koç'un yıllar önce eski Türkiye ile ilgili kurduğu sözler yeniden gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan Koç'un sözleri tarihi gerçekleri bir kez daha ortaya çıkardı.

Cumhuriyet kurulmadan önce Türklerin durumunun nasıl olduğunu Koç şu şekilde tanımladı:

Türkler askere giderler, hocalık yaparlar, bakkallık yaparlar, bekçilik yaparlar, arabacılık yaparlar. Türklerin vazifesi buydu. Öbürleri de askerlik yapmazlardı. Onlar bedel verirlerdi. Askere gitmezlerdi. Türkler giderdi askere, ölmeye, hasta olmaya. Onlar muazzam para kazanırlardı Ankara'da. Katolikler, Ermeniler, Museviler büyük para kazanırlardı ve en güzel yerlerde yaşarlardı. Biz ise onlara hayran hayran bakardık.

Konuşmasının devamında Koç, ticarete bu sebepten girdiğini, Türk milletinin de bir şeyleri başarabileceğini kanıtlamak için bu yolu seçtiğini anlatıyor.

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